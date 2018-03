22 marzo giornata dell’acqua, Fratoni: “Bene primario, tutti devono fare la loro parte per preservarlo”

Il 22 marzo sarà la Giornata mondiale dell'acqua 2018, "Un'occasione di sensibilizzazione importante, che si rivolge a più generazioni e parte dalle scuole - con linguaggi moderni e stimolando il lato artistico degli studenti - ma coinvolge anche il resto della società, comprese grandi eccellenze toscane". Così l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni ha sottolineato l'importanza educativa dell'evento fissato dall'Onu e celebrato da Publiacqua e Water Right Foundation con un'intera settimana di iniziative, che vanno dai laboratori nelle scuole alle viste agli impianti idrici (tra cui l'Anconella e la Carraia a Firenze, Prombialla a Pistoia), al coinvolgimento di eccellenze culturali della toscana come il Centro per l'arte contemporanea Pecci a Prato o il Museo delle Terre Nuove a San Giovanni Valdarno, la biblioteca Terzano Terzani di Campi Bisenzio, Fondazione Toscana Spetta colo, la Compagnia TPO ed altre importanti realtà.

"Con questa giornata - ha aggiunto l'assessore - cogliamo l'opportunità di far conoscere e divulgare messaggi positivi riguardo una risorsa fondamentale per la nostra vita. La lotta contro lo spreco dell'acqua è un messaggio importante e trasversale, comune a tutte le istituzioni che a vario titolo si occupano della gestione dell'acqua e del bene pubblico". "Sono molto grata - ha concluso Fratoni - a Publiacqua e a Water Right Foundation per le attività che stanno mettendo in atto nella nostra regione. L'acqua è un bene primario e purtroppo i cambiamenti climatici ci insegnano che dobbiamo preservarla, utilizzarla con raziocinio e responsabilità. Le amministrazioni pubbliche devono porsi il problema di un utilizzo assolutamente efficacie ed efficiente di questa risorsa, ma anche i cittadini devono fare la loro parte, mettendo in campo buone pratiche per conservare questo bene. E su questo fronte l'educa zione fino dall'età scolare e la sensibilizzazione diventano essenziali".

»Iscriviti alla nostra newsletter!«