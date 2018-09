Sotterraneo a Kilowatt domenica 30 settembre, al Teatro alla Misericordia

Domenica 30 Settembre, alle ore 17, presso il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, sarà in scena una delle più acclamate compagnie di teatro contemporaneo, Sotterraneo, collettivo di ricerca teatrale nato a Firenze nel 2005 le cui produzioni replicano nei più importanti contesti nazionali e internazionali, ricevendo negli anni numerosi premi e riconoscimenti.

Il collettivo, al termine di un periodo di residenza artistica a Sansepolcro, presenterà gli esiti del proprio lavoro su Shakspeare in Shakespearology, un one-man-show che dà voce al Bardo in persona: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, adesso è lui che interroga noi su ciò che ne abbiamo fatto.

La prova aperta è inserita nella VI stagione autunnale di Kilowatt Tutto l'Anno, organizzata da CapoTrave / Kilowatt, residenza artistica sostenuta da Mibact e Siae, nell'ambito dell'iniziativa “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura”, e realizzata in collaborazione con il Comune di Sansepolcro (Ar), con il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, della Regione Toscana e da sponsor locali. Da sottolineare il contributo della Cassa di Risparmio di Firenze in progetti dedicati al coinvolgimento del pubblico.

É consigliata la prenotazione.

P er il programma completo visionare il sito www.kilowattfestival.it

INFO E PREZZI

Associazione Culturale CapoTrave/Kilowatt

Via della Misericordia 19, 52037 Sansepolcro AR

tel. 0575.733063 / mob. 339.4074895

info@kilowattfestival.it / comunicazione@kilowattfestival.it

www.kilowattfestival.it - www.capotrave.com - www.bespectactive.eu

ingresso singolo spettacolo: Euro 9

ingresso ridotto ragazzi under 25 e possessori Kilowatt Card 2018- 19: Euro 6

ingresso ridotto under 25 con Kilowatt Young Card: Euro 5

La Kilowatt Card è nominale, non cedibile, dura fino a maggio 2019 e può essere acquistata in biglietteria al prezzo di euro 5

La Kilowatt Young Card è nominale e dedicata ai ragazzi sotto ai 25 anni. Occorre richiederla in biglietteria ed è gratuita

Abbonamento ai 6 spettacoli di Kilowatt Tutto l’Anno: Euro 30

Abbonamento ai 6 spettacoli di Kilowatt Tutto l’Anno per Under25: Euro 26

Abbonamento ai 2 spettacoli di “Kilowatt dei Ragazzi” (per adulti e ragazzi): Euro 10

Accrediti operatori (Euro 3): comunicazione@kilowattfestival.it

