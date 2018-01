Al Cinema Astra di San Giustino in scena “Il sogno di Henry”, spettacolo per bambini a cura di Laboratori Permanenti

Laboratori Permanenti in collaborazione con Cinema Teatro Astra presenta IL SOGNO DI HENRY spettacolo di attori e teatro d’ombre con Maurizio Repetto, Gloria Sapio, Silvio Gioia. In scena domenica 21 gennaio alle ore 16.30 presso il Cinema Teatro Astra di San Giustino – via Citernese Aretina 1b I testi sono di Gloria Sapio da un’idea di GMGProgettoCultura, scene e costumi di Lisa Serio, immagini e figure tratte dalle opere di Enrico Benaglia. IL SOGNO DI HENRY fa parte dI “PORTRAITS ON STAGE – NEL CUORE DELL’ARTE” progetto di rete che avvicina diverse compagnie italiane in residenza e istituzioni museali (Toscana, Lazio, Piemonte, Lombardia) che si occupano del tema dell'Arte nei loro spettacoli, ritratti di personaggi o di epoche, un lavoro quasi sempre multimediale, che accomuna le diverse produzioni. Henry è un'artista che viene da lontano in cerca di un luogo dove dare forma ai suoi sogni. Arrivato in un paese, rimane abbagliato dalle bellezze del posto ed è convinto di aver trovato la casa ideale per le sue ispirazioni. Ma gli abitanti sono preda di un incantesimo della strega cattiva che di notte ruba loro i sogni. Grazie alla fata dei boschi e ispirato dalle giovani contadine del luogo, che vede tornare cantando dai campi, Henry riesce a dare vita alla sua opera più bella, una statua che riproduce le fattezze di una splendida fanciulla. Mentre Henry si addormenta spossato e sogna di sposarla, la strega ruba anche quel sogno e gelosa, rapisce la statua. La statua però, per la passione che vi ha infuso il suo autore, anche se di marmo, è capace di emozioni e dai suoi occhi nasce una lacrima. Da questa espressione del suo sentimento scaturisce la forza che sconfiggerà la strega e riporterà i sogni felici nei cuori della gente. Spettacolo finalista al Festival di Teatro Ragazzi di Padova 2016 Spettacolo adatto ai bambini

»Iscriviti alla nostra newsletter!«