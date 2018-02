Al via la Stagione Teatrale Regionale - Fita Umbria 2018, promossa dalla Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) e dalle compagnie teatrali affiliate, con il patrocinio della Regione Umbria, che sarà ospitata durante tutto l’anno in sei teatri dell’Umbria: a Cannara, Montone, Monteleone di Spoleto, Castiglione del Lago e Spoleto.

Inaugura la stagione, sabato 10 febbraio 2018 ore 21.15 al teatro Thesorieri di Cannara, la Compagnia Teatrale “La Maschera” di Spoleto con lo spettacolo, Ugo per sempre, per la regia di Marina Antonini. La commedia, in due atti, è scritta da Stelvio Sbardella e Stella Polese con la collaborazione di Marina Antonini e Franca Tomassoni.

Il tempo si è fermato nella vecchia casa di campagna delle sorelle Cazzullo. Non più giovani eppure ancora un po' bambine, vivono sole, imprigionate nei ricordi vividi dell'infanzia, perpetuando riti e inclinazioni familiari decisamente originali. Fra singolari passatempi e piccole manie, (Emma adora i vecchi film e Virginia conversa con il Mondo Invisibile) sognano il vero grande amore, puro e appassionato, sensuale e platonico, bello e disinteressato...Difficile da trovare uno così? Forse, ma le due sorelle non disperano mai e lo attendono sempre... Si sa.l'amore viene quando meno te lo aspetti, magari dal fondo di un vecchio armadio, o da una finestra sempre aperta, leggero come una farfalla... E allora il loro cuore può tornare a battere come quello di due fanciulle, così ansiose di amare ed essere riamate. Ma attenzione: è assolutamente sconsigliabile non comportarsi da gentiluomini e ferire i sentimenti delle signore Cazzullo, le conseguenze potrebbero essere imprevedibili...

Questa brillante commedia uscita dalla penna di Stella Polese e di Stelvio Sbardella, con la preziosa collaborazione di Franca Tomassoni, mescola generi e linguaggi, dalla tradizione comica dialettale al giallo, dall'umorismo surreale al noir, con piccole incursioni del mondo della celluloide, consapevole di essere una “parodia del Tutto”, fatta per divertirsi e divertire, ma non priva di significato.

La Compagnia Teatrale "La Maschera" di Spoleto, affiliata alla FITA, la cui istituzione risale circa agli anni '50, ha rappresentato le più svariate commedie e operette, sia in lingua italiana che in dialetto spoletino. Il gruppo artistico si trasformò in compagnia teatrale in occasione della "II Rassegna Nazionale del Teatro in Vernacolo" organizzata dalla FITA a Spoleto nel 1976. Numerosissimi gli spettacoli effettuati quasi con cadenza mensile dal '76 ad oggi in Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Veneto, Calabria, Trentino - Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia, Svizzera, Francia, Germania e Lussemburgo.

I biglietti, intero 10€, ridotto 8€ (fino a 10 anni), possono essere acquistati tutti i giorni presso il Bar Blue Sky, in via Roma 2 a Cannara oppure presso il teatro la sera dello spettacolo dalle ore 20:30. Posti non sono numerati. Per ulteriori info e prenotazioni: 338.96.13.266.

