Alessandro Pinzuti star del XXIII meeting “tifernum tiberinum”

E’ Alessandro Pinzuti, il 19 enne vice campione del mondo juniores in odore di convocazione per i prossimi campionati europei di Glasgow, la grande attrazione del XXIII Meeting Nazionale di Nuoto “Tifernum Tiberinum”, la manifestazione promossa dal Cnat ’99 Amici del Nuoto che si svolge fino a domenica 17 giugno presso le piscine comunali di via Engels sotto l’egida della Federazione Italiana Nuoto, con il patrocinio del Comune. Sotto gli occhi dell’allenatore Umberto Gazzini, l’azzurro disputerà oggi pomeriggio i 50 metri rana e domani i 100 metri rana, nella cornice di pubblico delle 3 mila persone tra atleti, tecnici e accompagnatori che sono protagonisti dell’evento con cui si conclude la Settimana del nuoto di Città di Castello presso gli impianti gestiti da Polisport. Quasi mille i giovanissimi atleti delle categorie esordienti, ragazzi, juniores, cadetti, assoluti, che da venerdì si sfidano in vasca in rappresentanza di 36 società provenienti da tutta Italia, tra le quali la Vis Sauro Nuoto Team di Pesaro, sodalizio vincitore dei campionati nazionali di fondo. In tutto saranno 3 mila e 600 le presenze gara al Meeting, che si conferma uno dei principali appuntamenti in Italia. Tra gli atleti tifernati, grande attesa per la prestazione dell’astro nascente Andrea Pierini, terzo ai recenti campionati italiani giovanili di Riccione sui 200 rana.

