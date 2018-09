Ancora visitabile la mostra evento “le bandiere” di Enzo Marchesi

Continua la mostra che il gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, come prestigioso prologo all’evento, in Piazza Torre di Berta, dei Giochi di bandiera di sabato 8 settembre, alle ore 21,00 ha inaugurato lo scorso 1 Settembre nella Sala esposizioni comunale di Palazzo Pretorio di Sansepolcro. La spettacolare e coinvolgente mostra intitolata “Le bandiere di Enzo Marchesi”, che presenta anche un interessante catalogo, rimarrà aperta sino a domenica 9 settembre, nei seguenti orari: la mattina dalle ore 11,00 alle 13,00 ed il pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00. L’evento fortemente voluto da Giuseppe Del Barna, Presidente del Gruppo Sbandieratori ha permesso di mettere in luce e portare allo sguardo di tanti visitatori i formidabili scatti del fotografo Enzo Marchesi. “Il mio ringraziamento al Gruppo e al suo Presidente per l’opportunità che mi è stata offerta – ha detto Marchesi - potendo presentare le mie emozioni, quelle che ho provato nel presenziare alle loro esibizioni, nel comprendere l’impegno, i sacrifici ed i successi condivisi seppur in un ruolo passivo, come osservatore”. Si tratta di scatti realizzati nel corso delle passate esibizioni degli sbandieratori, soprattutto nella Piazza Torre di Berta di Sansepolcro e in anni diversi. La data degli scatti è palese quando si guardano i più giovani sbandieratori, indicatori del passare degli anni. Si riconoscono tra gli altri i giovanissimi figli del Presidente Del Barna, autentiche mascottes del gruppo. Mirabili gli scatti dei movimenti e dei celebri “numeri” in programma nelle varie rappresentazioni. Il pubblico che ben conosce il Gruppo sbandieratori rivede e riconosce i vari attori e il pubblico di turisti, in attesa dei momenti salienti del settembre “in fieri”, anticipa quelle che saranno, nei prossimi giorni, le emozioni e le mirabolanti circonvoluzioni degli alfieri del Borgo. Gli scatti sono una selezione realizzata dal direttivo del gruppo sbandieratori tra gli scatti migliori, a sua volta selezionati da un numero più grande di scatti, che Marchesi ha dedicato ai Giochi di bandiera. Le fotografie di questo autore danno sempre prova di grande professionalità, dimostrano intuizioni originali, catturano momenti sempre significativi e finiscono per restituirci una composizione sempre perfetta che se dal punto di vista colorimetrico è sempre mirabolante, visti i colori dei costumi e delle bandiere, dal punto di vista della composizione ci offre sempre tagli e prospettive veramente interessanti. Quando, osservando uno scatto ci si focalizza su un protagonista della scena ci si accorge sempre che ci sono anche secondi e terzi piani che vale la pena di prendere in considerazione. Marchesi da prova delle sue qualità da anni; lo ha fatto con la mostra "Contrasti", in singolare duetto con al pittrice Silvia Mondani e lo continua a fare da anni con al sua costante partecipazione alle collettive della Compagnia Artisti. Alcuni suoi scatti sono anche nella Collettiva in corso “La civiltà contadina e il paesaggio agreste”, inaugurata lo scorso 18 Maggio nell’ErbHosteria di Piero Valentini a Rofelle di Badia Tedalda. Intanto il pubblico delle celebrazioni del Settembre a Sansepolcro, che si concluderanno con la storica disputa del Palio della Balestra alle ore 16.00 di Domenica 9 Settembre in Piazza Torre di Berta, può godersi gli scatti che Marchesi ha dedicato ai più famosi alfieri di Toscana.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«