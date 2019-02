Anno di Leonardo da Vinci, ecco il calendario delle celebrazioni a Sansepolcro: venerdì 1 marzo i primi appuntamenti

La Città Ideale, luogo di collaborazione tra le donne, gli uomini e i saperi. Nell’anno dedicato alle celebrazioni del genio Leonardo Da Vinci, Sansepolcro si appresta a ricoprire un ruolo di assoluto prestigio. A cinquecento anni dalla scomparsa del maestro, la cittadina biturgense sarà scenario di mostre, convegni e laboratori, spettacoli teatrali e musicali, cinema e molto altro.

Lunedì 25 febbraio si è tenuta la presentazione ufficiale dell’ampio calendario di eventi previste nei prossimi mesi. La conferenza si è tenuta nella suggestiva cornice di Palazzo Alberti, sede di buona parte delle iniziative presenti nel programma. Il progetto “Sansepolcro nell’Anno di Leonardo” è promosso dal Comune di Sansepolcro e dalla Regione Toscana in collaborazione con le associazioni culturali CasermArcheologica e Centro Studi Mario Pancrazi.

Nei singoli eventi è inoltre previsto il conivolgimento di numerose altre realtà associative del territorio e personalità di spicco del panorama culturale internazionale. Per Sansepolcro si prospetta dunque una straordinaria occasione per condividere con il mondo il suo fondamentale legame con uno dei più grandi geni della storia umana.

“Sansepolcro è la città di Luca Pacioli, di cui il grande Leonardo è stato allievo – ricorda il sindaco Mauro Cornioli – la genialità di questo storico personaggio, forse il più rappresentativo e celebre esponente della cultura italiana nel mondo, non può prescindere dal suo legame con la nostra città, patria dei più rivoluzionari maestri e studiosi del Rinascimento.”

“Con l’occasione del Cinquecentenario di Leonardo da Vinci, la nostrà città diviene centro vitale di scambio culturale – spiega l’assessore all Cultura Gabriele Marconcini – un avamposto strategico dove si incontreranno cittadini, studiosi, intellettuali, artisti e scienziati per dare corpo a quell'idea universalistica del sapere che ha caratterizzato l’opera leonardiana.”

Venerdì 1 marzo è in programma la giornata inaugurale con due importanti iniziative. La prima, a cura del Centro Studi "Mario Pancrazi", è la presentazione della Guida storica e turistica di Sansepolcro con l'autrice Francesca Chieli e Ivo Biagianti, Mariangela Betti, Andrea Borghesi, Andrea Czortek, Pierluigi Licciardello, Matteo Martelli, Enzo Mattei, Daniele Piccini.

Il secondo appuntamento, curato da CasermArcheologica, sempre al Museo Civico, vedrà l’inaugurazione dell’opera e installazione Vanitas dell'artista Paolo Cavinato, che resterà in esposizione a Palazzo Muglioni fino al 14 aprile.

L'artista ha trascorso diversi periodi di residenza a CasermArcheologica, ospite in mostra e autore di un laboratorio dedicato alla prospettiva. Da sempre ispirato dall'arte del rinascimento, Cavinato a Sansepolcro, ha potuto entrare in un dialogo particolare con Piero della Francesca e con gli studi geometrici di Luca Pacioli.

L' installazione pensata per gli spazi espositivi del Museo Civico, è composta da due elementi prismatici speculari, costruiti sulla base del triangolo equilatero, matrice fondamentale della struttura compositiva della Resurrezione di Piero della Francesca.

il termine “vanitas”, in molti esempi della storia dell’arte, dalla pittura medioevale al tardo rinascimento indicava l’effimera condizione dell’esistenza e la caducità della vita. Per questo i due elementi realizzati dall'artista sono distinti, uno in materiale deperibile e precario, l’altro inalterabile e asettico.

A seguire, il calendario completo:

***************

FEBBRAIO - MARZO

Leonardo, Luca e la Valtiberina a fumetti

corso nelle scuole primarie "Collodi" e “De Amicis"

a cura di Alessandro Bacchetta

e del Centro Studi "Mario Pancrazi”

1 MARZO - Museo civico

Ore 17.00

Presentazione Guida storica e turistica di Sansepolcro

con l'autrice Francesca Chieli

eIvo Biagianti, Mariangela Betti, Andrea Borghesi, Andrea Czortek, Pierluigi Licciardello, Matteo Martelli, Enzo Mattei, Daniele Piccini, Claudio Santori

a cura del Centro Studi "Mario Pancrazi”

Ore 18.30

Vanitas

Inaugurazione opera e installazione dell'artista Paolo Cavinato

a cura di CasermArcheologica

in esposizione dal 1 Marzo al 14 Aprile

13 MARZO - Museo civico

Apertura mostra

Leonardo da Vinci: Visions

Ore 21.00

film

Leonardo Cinquecento

Cinema Aurora

regia Francesco Invernizzi

(14 marzo, al mattino, proiezione straordinaria del film per le scuole)

14 MARZO -Palazzo Alberti - Ore 17.00

1503 Leonardo in Valtiberina

a cura di Pino Benedetti

con Tiziana Biganti, direttrice del Museo Castello Bufalini

17 MARZO - CasermArcheologica

Ore 10.00 - Laboratorio di cianotipia

Ore 17.00 - Inaugurazione mostra Tra visibile e invisibile

a cura dell’Associazione Electa e Beatrice Giudici

31 MARZO - Palazzo Alberti - Ore 17.00

Dialogo con Leonardo. L'inizio dell'Umanesimo matematico.

a cura di Sara Taglialagamba (Museo Galileo, Firenze / Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sobone, Paris)

7 APRILE -Centro Congressi La Fortezza - Ore 09.00 - 18.00

Gli scacchi di Luca Pacioli

Torneo di scacchi Gran PremioToscano

a cura del “Centro Studi Mario Pancrazi”

8 e 9 APRILE -Centro Congressi La Fortezza - Ore 09.00-13.00

Gli scacchi di Luca Pacioli

Torneo di scacchi con i ragazzi della Valtiberina

a cura del “Centro Studi Mario Pancrazi”

11 APRILE - Centro Congressi La Fortezza - Ore 09.00 - 13.00

Matemagica

Giochi di matematica con gli studenti

delle scuole secondarie superioridella Valtiberina e di Arezzo

a cura del “Centro Studi Mario Pancrazi”

29 APRILE -Centro Congressi La Fortezza

Ore 10.00 -18.00

Insegnare matematica

Giornata di formazione per insegnanti di matematica

con Angelo Guerraggio (Università Bocconi di Milano)

Enrico Giusti (Università di Firenze)

e Emiliano Onori (Liceo Città di Piero)

a cura del “Centro Studi Mario Pancrazi”

4 MAGGIO - da Anghiari a Sansepolcro

I luoghi della battaglia, una passeggiata nella storia

partenza ore 14:30 (prenotazione obbligatoria al Museo della Battaglia di Anghiari)

a cura di Museo della Battaglia e di Anghiari e Museo Civico Piero della Francesca

con il sostegno Sezione Soci Coop Valtiberina.

10 MAGGIO -Teatro alla Misericordia

Ore 21.00

Danza

Pastorale

di Daniele Ninarello

a cura di Capotrave / Kilowatt

18 MAGGIO - CasermArcheologica - Ore 18.00

Codex

Inaugurazione mostraa cura di Lorenzo Fiorucci

letture di Caterina Casini

25 MAGGIO - Museo della Vetrata - Ore 17.00

Le macchine di Leonardo

Inaugurazione mostra a cura di Maria Inferrera e Antonio Caputo (Liceo Artistico Giovagnoli)

e Antonella Farsetti (Museo della Vetrata)

13 GIUGNO e 14 GIUGNO -Palazzo Alberti

Convegno internazionaledi studi

Arte e matematica in Luca Pacioli e Leonardo da Vinci

13 giugno - Ore 15.00-17.00

14 giugno - Ore 09.00-17.00

a cura del Centro Studi "Mario Pancrazi”

- 12, 13 E 14 LUGLIO, Palazzo Alberti, Chiostro di San Francesco, Piazza Torre di Berta-

12 LUGLIO

Ore 18.30 - Palazzo Alberti

Leonardo da Vinci e l'Arte Contemporanea

Michele Dantini (Università per Stranieri di Perugia)

Ore 21.30 - Chiostro di San Francesco

Frammenti. In mortedi una menteeccellente

Suoni da strumenti antichi ed elettronici e parole su Leonardo da Vinci. Performance a cura di EffettoK

13 LUGLIO

Ore 18.30 - Palazzo Alberti

Leonardo da Vinci e la botanica

Stefano Mancuso (Director LINV, Polo Scientifico Università di Firenze)

Ore 21.00 - Via XX Settembre - il triangolo

Re: inassance party

Selezione musicale e DJset a cura di EffettoK

14 LUGLIO

Piazza Torre di Berta - Ore 18.30

Concerto in piazza

Per Leonardo, per l’Italia, per l’Europa

in collaborazione con Filarmonica dei Perseveranti di Sansepolcro

e con musicisti e allievi delle Scuole di Musica del territorio

direzione musicale Andrea Marzà

***********

DENTRO SANSEPOLCRO: LUOGHI, PERSONE E STORIE

alla scoperta del museo diffuso

Ogni sabato - Ore 15,00 -visite guidate con partenza da Ufficio del Turismo -Via Matteotti

CasermArcheologica, Società dei Balestrieri, Museo del Merletto, Museo Diocesano, Museo della Resistenza, Gruppo Campanari, Museo della Vetrata e Centro Studi sul Quaternario.

Progetto promosso da

Regione Toscana

Comune di Sansepolcro

coordinamento

Associazione CasermArcheologica

Centro Studi Mario Pancrazi

con la collaborazione di

Cinema Nuova Aurora

Effetto K

Electa

Capotrave / Kilowatt

Centro Studi sul Quaternario

Gruppo Campanari

Laboratori Permanenti

Museo del Merletto

Museo della Resistenza

Museo della Vetrata

Museo Diocesano

Progetto Valtiberina

Società dei Balestrieri

Società Filarmonica dei Perseveranti

Ufficio Turistico

»Iscriviti alla nostra newsletter!«