Anteprima sport” torna puntuale ogni mercoledi’ su Retesole, canale 13. Ecco gli ospiti della prima puntata (ore 21,15). Focus su serie d, eccellenza, promozione, prima e seconda categoria

Primo appuntamento stagionale con Anteprima Sport, la trasmissione condotta da Fabrizio Paladino in onda ogni mercoledì dalle 21,15 su Retesole canale 13. Non poteva certo mancare lo spazio dedicato al calcio dilettantistico e, in particolare, alle realtà dell'Altotevere umbro e della Valtiberina Toscana. Quindi, grazie alla produzione Euromedia di Michele Tanzi, viene riproposto anche quest'anno l'approfondimento giornalistico e non solo grazie anche alla presenza, come opinionista, di Enzo Gerardi e di altri personaggi molto conosciuti in ambito calcistico. Nella prima puntata gli ospiti sono Fabio Calagreti e il segretario generale del Trestina Giovanni Biagini. Come al solito si parlerà delle numerose realtà presenti a Città di Castello con uno sguardo attento al via dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria, con la giornata iniziale in programma domenica prossima.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«