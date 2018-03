Arezzo, il Bilancio di previsione della Provincia 2018/20 sarà approvato, dopo il rendiconto di gestione 2017, nel mese di aprile 

Si è riunito questa mattina, 28 marzo 2018, il Consiglio Provinciale presso la Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, al centro dell’attenzione i lineamenti di bilancio di previsione per gli anni 2018-2020. Il Consiglio Provinciale ha deliberato di sospendere la procedura di adozione, non appena approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2017, in attesa quindi di definire l’avanzo disponibile e libero per le esigenze di pareggio finanziario del bilancio stesso.

“La realtà delle Province continua ad essere caratterizzata da incertezza, con bilanci sottoposti a continui tagli da parte dello Stato ed impossibilitati a reggere il peso di manovre finanziarie, che consistono ormai da qualche anno in trasferimenti dalle nostre entrate tributarie a favore del bilancio dello Stato, a titolo di contributo alle misure di finanza pubblica - dichiara Roberto Vasai, Presidente della Provincia. -”

Il contributo alla finanza statale richiesto alla Provincia di Arezzo per le annualità 2018-2020, ammonta infatti per l’anno 2018 ad € 11.285.286,50; per l’anno 2019 ad € 10.341.864,00 e per l’anno 2020 ad € 10.341.864,00.

“ Quest’anno, per la prima volta dopo anni, la legge di bilancio 2018 prevede il ritorno ad un bilancio di previsione triennale; ma ancora non si può fare una vera e propria programmazione, per la scarsità oggettiva di risorse finanziarie per garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali – continua Vasai. - Le risorse, anche per l’anno 2018, continuano ad essere inferiori ai fabbisogni standard certificati dal SOSE, perlomeno per le Province della Regione Toscana. Dovete considerare, che sui bilanci incidono oltre alle manovre di cui al DL. 66/2014 e di cui alla L.190/2014, anche tutte le manovre finanziarie precedenti, quella disposta con il D.L. n. 78/2010, per proseguire con quella di cui al decreto Monti Salva Italia e con la manovra disposta dal D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 Spending Review. A partire dall’esercizio 2013 questo Ente ha conseguito gli equilibri di bilancio, anche grazie all’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero per l’equilibrio del bilancio corrente, ed anche dell’avanzo destinato agli investimenti per l’equilibrio del bilancio in conto capitale. Perdurando, comunque, un contesto di scarsità di risorse finanziarie anche per l’anno 2018, - conclude Roberto Vasai - la Provincia di Arezzo procede come prima cosa, ad approvare il rendiconto di gestione 2017, per essere in grado di approvare un bilancio di previsione 2018 in equilibrio con l’avanzo di amministrazione libero proveniente dal rendiconto 2017, che è in corso di ultimazione.” Dopo un breve dibattito nel quale sono intervenuti per il Centro Sinistra per Arezzo il capogruppo Gabriele Corei, la vice Presidente Eleonora Ducci, Francesca Neri, Donato Caporali e per il Progetto Civico Francesco Del Siena ed i consiglieri per i Comuni per la Provincia Silvia Chiassai Martini, Mario Agnelli e Nicola Carini, l’atto è stato adottato con otto voti favorevoli e tre voti contrari.

