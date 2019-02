Atletica Avis Sansepolcro: tutti i risultati della seconda prova dei campionati regionali di società e degli individuali di corsa campestre settore giovanile”

Con i “suoi” atleti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori, la Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR) ha partecipato alla II° Prova, e ultima, del Campionato Regionale di Società di Corsa Campestre, Settore Giovanile(riservato alle Cat. Ragazze/i 2007 – 2006 e Cadette/i 2005 – 2004), della Regione TOSCANA, che si è tenuto a CAMPI BISENZIO (FI), riuscendo, in questa stagione, a portare la “sola”squadra completa nella Cat. RAGAZZE e CADETTE, visto le “continue”, malattie stagionali che continuano a colpire il resto del gruppo; per noi questo è l’unico e solo “risultato”, che conta e ci gratifica, veramente, per l’impegno e il lavoro svolto con i Nostri ragazzi e ragazze, con l’aiuto e la collaborazione, indispensabile e fondamentale delle loro Famiglie, di essere riusciti, nel nostro “piccolo”, a ricominciare a far scoprire, conoscere, parlare erientrare, “nel senso comune della nostra realtà”, l’Atletica Leggera. Al cospetto di un ottimo percorso di gara e di una bellissima mattinata veramente invernale; l’ evento ha visto la partecipazioni di circa Nr. 500 atleti/e provenienti da tutti i Settori Giovanili, di tutte le Società della nostra Regione, che avevano superato la Fase Provinciale. Nella Cat. Ragazze Femminile (2007-2006), Mt. 1500, partenti Nr. 181 atlete; Veronica Brizzi, Sara Giorni, Martina Falconi, Linda Giannini, Rita Romolini e Emma Antonelli rispettivamente: 6°, 50°, 66°, 109°, 110° e 133°classificate, ottenendo con questi risultati il 8° posto nelle graduatoria finale, della classifica per società; nella Cat. Ragazzi Maschile (2007-2006), Mt. 1500, partenti Nr. 141 atleti; Davide Giorni 20° classificato; nella Cat. Cadette (2005-2004) Mt. 2000, partenti Nr. 101 atlete, Caterina Mocarli, Denise Franceschini,Lidia e Giulia Pasqui, rispettivamente: 40°, 47°, 87° e 90° classificate, ottenendo con questi risultati il 16° posto nelle graduatorie finale, della classifica per società. Prossimi appuntamenti: Domenica 31 Marzo 2019 Capanne (PG), 33° “Stramarzolina” Corsa su Strada valida come I° Prova Criterium Giovanile di Corsa della Regione Umbria per il Settore Promozionale e Giovanile; Domenica 07 Aprile 2019 Sant’Andrea delle Fratte (PG), VI° Trofeo “C.D.P.”, corsa su strada, validacome II° Prova del Criterium Giovanile di Corsa della Regione Umbria – Settore Promozionale e Giovanile; Domenica 14 Aprile2019: X° Eco – Corsa del Lago di Montedoglio, Gragnano – Sansepolcro (AR) Gara di Corsa Campestre - Settore Promozionale e Giovanile.

