Boom di ingressi al castello di Caprese Michelangelo. Il Castello di Caprese, sede del Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti, con la primavera mette in mostra tutte le sue bellezze.

Con la primavera anche il territorio di Caprese Michelangelo sboccia in tutta la sua bellezza. I coltivi, i boschi, le montagne e le antichissime chiese, nei loro stupendi contrasti di luce e colore, hanno fatto da scenografia ideale ai tanti visitatori che hanno deciso di vedere la Casa Natale di Michelangelo.

Un orario di apertura ampio e definito è riuscito ad attirare moltissimi visitatori (+ 84%), ma ancora di più a richiamare gente è stata la bellezza e la suggestione che solo il Castello di Caprese riesce a dare.

L’insediamento medievale contiene al suo interno molte opere e una collezione di sculture di fascino e valore, mentre gli ambienti richiamano alla memoria i fasti della Toscana.

Persone da ogni parte d’Italia, tanti stranieri e pellegrini sulla via di S.Francesco, hanno cercato rifugio dallo stress quotidiano e dalla caotica vita di città, per passeggiare all’interno delle mura e provare quel sottile piacere che si ha quando si visitano luoghi importanti per la storia d’Italia.

Ed il Castello di Caprese è proprio questo: un luogo che fa parte dell’identità della nazione e che tutti dovrebbero visitare prima o poi.

