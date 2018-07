Calendario provvisorio serie B1/F: San Giustino, ancora un esordio in terra Toscana

Un avvio di campionato tutto… toscano per il San Giustino Volley. Così ha stabilito il calendario (ancora provvisorio ma presto definitivo) nel girone C della B1 femminile e la tradizione che vuole la squadra biancazzurra iniziare la stagione contro un’avversaria della Toscana si conferma per la quarta volta consecutiva. Dopo Cus Firenze, Montespertoli e Pontedera, il 13 ottobre alle 21 l’esordio sarà al PalaPiaggia di Capannori, dove il San Giustino tornerà a distanza di quattro anni. Per il terzo anno di seguito, oltre che di una toscana si tratta anche di una neopromossa. E toscana sarà anche la prima ospite del PalaVolley: la Videomusic Castelfranco di Sotto, antagonista oramai tradizionale, alle 17 del sabato successivo, 20 ottobre. Tanto per completare il trittico, domenica 28 ottobre trasferta ad Empoli. I derby regionali sono in programma a Perugia contro la 3M Pallavolo alla quinta giornata, il 10 novembre e in casa nell’ultimo turno contro la Lucky Wind Trevi, il 19 gennaio. Unica coppiola nella 5° e 6° giornata, con le trasferte consecutive di Perugia e di Moie. Per il resto, periodo di svolgimento e soste invariati: campionato fermo il 22 e il 29 dicembre per le festività natalizie, il 26 gennaio al termine della fase di andata e il 20 aprile in occasione della Pasqua. Epilogo il 4 maggio e ultime due giornate con inizio delle partite in contemporanea, ma con una novità: il penultimo turno andrà in scena alle 21 e proprio in quella circostanza, il 27 aprile, al PalaVolley arriverà la Roana Macerata. Per l’ultimo, invece, confermate le 18. A Marco Gobbini, tecnico del San Giustino, il compito di commentare il lavoro del computer. “Inizieremo a Capannori – dice – dove c’è una squadra che è matricola soltanto di nome, perché le sue giocatrici sono note, vedi le schiacciatrici Chiara Puccini e Valentina Maltagliati tanto per citarne due. Ma il problema non è tanto il calendario e l’ordine cronologico delle nostre partite, quanto il fatto che questo girone sia divenuto più difficile a livello tecnico perché molte squadre si sono rafforzate. Su tutte l’Altino, che già in maggio aveva eliminato Macerata dai play-off, facendo sudare poi Sassuolo: la formazione abruzzese è ancora più organizzata dell’anno passato, poi metto la stessa Macerata e anche Montale Rangone, più ostica non soltanto perché c’è Tai Aguero. Non dimenticando Castelfranco, Cesena e Trevi. Oggi come oggi, ci sono 4-5 formazioni decisamente sopra la media e questo ci imporrà un duro lavoro atletico e tattico per poter combattere ad armi pari”.

CALENDARIO PROVVISORIO 2018/’19

IL CAMMINO DEL SAN GIUSTINO VOLLEY

I giornata

(A. 13/10/18, ore 21 – R. 2/2/19, ore 17)

BIONATURA NOTTOLINI CAPANNORI – San Giustino

II giornata

20/10/18, ore 17 – R. 9/2/19, ore 18)

San Giustino – VIDEOMUSIC CASTELFRANCO DI SOTTO

III giornata

28/10/18, ore 17.30 – R. 16/2/19, ore 17)

TIMENET EMPOLI – San Giustino

IV giornata

3/11/18, ore 17 – R. 24/2/19, ore 17.30)

San Giustino – VOLLEY CLUB CESENA RIV

V giornata

10/11/18, ore 17 – R. 2/3/19, ore 17)

3M PALLAVOLO PERUGIA – San Giustino

VI giornata

17/11/18, ore 18 – R. 9/3/19, ore 17)

ECOENERGY 04 LARDINI MOIE – San Giustino

VII giornata

24/11/19, ore 17 – R. 16/3/19, ore 17.30)

San Giustino – CONERO PLANET ANCONA

VIII giornata

1/12/18, ore 21 – R. 23/3/19, ore 17)

BLU VOLLEY QUARRATA – San Giustino

IX giornata

8/12/18, ore 17 – R. 31/3/19, ore 18)

San Giustino – DI CARLO SPA ALTINO

X giornata

15/12/18, ore 18 – R. 6/4/19, ore 17)

EMILBRONZO 2000 MONTALE RANGONE – San Giustino

XI giornata

5/1/19, ore 17 – R. 13/4/19, ore 21)

San Giustino – MONTESPORT MONTESPERTOLI

XII giornata

12/1/19, ore 21 – R. 27/4/19, ore 21)

ROANA HELVIA RECINA MACERATA – San Giustino

XIII giornata

19/1/19, ore 17 – R. 4/5/19, ore 18)

San Giustino – LUCKY WIND TREVI

