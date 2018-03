Casa della Salute Sansepolcro, presto un vertice tra gruppi consiliari e Azienda Sanitaria

La Commissione congiunta Affari Generali e Sanità-Sociale di lunedì 19 marzo ha programmato un incontro con l’Azienda Usl per confrontarsi sulla tematica Casa della Salute

Lunedì 19 marzo si è svolta una seduta congiunta della Commissione consiliare Affari Generali e Sanità-Sociale del Comune di Sansepolcro per discutere delle questioni relative alla Casa della Salute. L’incontro è stato aperto dall’intervento del presidente della Commissione Giuseppe Torrisi, che nella sua introduzione ha dato lettura della delibera della Regione Toscana nella quale vengono descritte le peculiarità e caratteristiche di questo nuovo servizio.

La parola è quindi passata al primo cittadino Mauro Cornioli che ha letto ai presenti una lettera inviata dai medici di famiglia del territorio all’amministrazione comunale. Nella comunicazione, sottoscritta da otto medici operanti nel Comune di Sansepolcro, viene espressa piena volontà di dare vita ad un unico polo sanitario mediante il trasferimento di alcuni dottori nei locali di via Montefeltro, confermando inoltre la completa disponibilità a garantire in quella sede tutti i servizi e livelli assistenziali previsti per la Casa della Salute.

Alle comunicazioni del sindaco ha fatto seguito un ampio dibattito con una serie di interventi da parte dei vari membri della commissione relativi a possibili collocazioni alternative del servizio. Tale questione sarà oggetto di un nuovo incontro in programma lunedì 26 marzo, quando la Commissione consiliare Capigruppo avrà modo di confrontarsi sul tema Casa della Salute direttamente con il direttore generale di Asl Toscana Sud Est Enrico Desideri.

