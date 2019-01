Chiusura E45: il sindaco Fratini scrive al Prefetto

Egr. Sig. Prefetto, mi rivolgo a Lei in qualità di Sindaco del Comune di San Giustino, attraversato dalla E45, che in questi giorni è stata, in direzione Nord verso Cesena, interdetta al traffico a seguito di sequestro da parte della Magistratura. Abbiamo appreso infatti del provvedimento di sequestro e chiusura al traffico del viadotto Puleto, vicino al paese di Valsavignone, disposto dalla Procura di Arezzo per il rischio di crollo della struttura. Certamente, siamo convinti che la Magistratura abbia adottato un provvedimento così impattante sulla base di ragioni fondate, pur riscontrando elementi contraddittori tra Istituzioni ed Enti dello Stato. La situazione che si è venuta a creare suscitata una fortissima preoccupazione, in quanto la totale interdizione al traffico sulla E45 non trova in quel tratto una viabilità Statale, Provinciale o Comunale alternativa.. Ciò comporta l’interruzione della viabilità tra Umbria, Toscana e Emilia-Romagna, con gravissimi danni di natura economica e sociale, con prevedibili e gravi disagi per i nostri territori. Ad aggravare questa situazione vi è anche la chiusura, ormai da diversi mesi, della SS73 di Bocca Trabaria, che isola i territori dell’Alto Tevere anche dalla vicina Regione Marche. Assieme agli altri Sindaci del versante Marchigiano, ricorderà che avevamo suggerito, di sospendere i lavori di ripristino della frana, consapevoli che in inverno ad una altitudine di 1.050 metri, i cantieri sarebbero andati a rilento. La sospensione poteva consentire l’apertura nei mesi invernali del valico con un senso unico alternato. Invece con lettera Prot. 0118992 del 12/12/2018 ci è stato comunicato che questa proposta non poteva essere accolta e che comunque vi erano ben quattro alternative stradali. Dopo la chiusura della E45 anche le alternative stradali si sono ridotte drasticamente. Di seguito le riporto integralmente la lettera che ho appena ricevuto da una delle imprese più rappresentative del nostro territorio comunale, al fine di comprendere quanta difficoltà e quanti disagi subiscono per svolgere quotidianamente la propria attività economica. “Gentile Sindaco Fratini,

A tutti i componenti della Giunta

Vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione la grave situazione venutasi a creare con la chiusura del tratto dell’E45.

Il nostro comune risulta essere praticamente isolato verso nord, e ricordiamo che il valico di Bocca Trabaria è chiuso da oramai un anno.

Lo scenario che si prospetta se il normale flusso circolatorio non sarà ripristinato a breve è pressoché apocalittico per tutti noi, tanto per dare alcuni esempi pratici:

· Tempi di percorrenza verso nord : da considerare più un’ora e mezzo in condizioni di traffico normale dovendo passare per Arezzo/Firenze o addirittura arrivare fino all’Adriatica

· Aumento del costo di trasporto su gomma : prevediamo costi più alti del 10-15%

· Porto di Ravenna : diventerà per noi impraticabile a meno che non accettiamo, come siamo già stati costretti a fare, rincari di tariffa pari al 20%

· Scambi commerciali con l’Emilia Romagna diventeranno più complicati e costosi, con la conseguenza che molti rinunceranno

· Aeroporto di Bologna : l’unico aeroporto internazionale a noi vicino diventerà più lontano e difficilmente praticabile

Tutto questo avrà ripercussioni sul commercio, sul turismo e più in generale su tutto il tessuto economico.

Le nostre imprese già sfiancate dalla crisi economica internazionale risulteranno ancora meno concorrenziali e competitive rispetto a concorrenti nazionali (quelli internazionali li abbiamo già persi di vista da un po’).

E’ fondamentale pertanto che vengano fatte pressioni su istituzioni a livello regionale e nazionale affinché questa situazione si risolva quanto prima.

Non nascondiamo inoltre la grande vergogna che proviamo ogni volta che clienti e fornitori esteri devono percorrere le nostre strade, praticamente delle “groviere”… E questo è il punto che fa più male perché nemmeno in Africa sono messi peggio di noi.

Con la speranza che questa incresciosa situazione sia il punto di partenza per miglioramenti e investimenti maggiori nelle nostre strade, confidiamo nel vs operato.”

Inoltre, approfitto per allegare due foto, relative ai lavori sulla SS73 di Bocca Trabaria, una scattata i primi giorni del mese di dicembre e un’altra scattata in questi giorni, a ben due mesi dall’incontro in Prefettura, per evidenziare il lento avanzamento dei lavori.

Approfitto anche per allegare una foto di una delle quattro strade alternative, quella realmente percorsa dalla gente, dove nonostante parliamo di una strada bianca si era avventurato addirittura un tir.

In queste ore sono andato a rivedere i documenti ufficiali, come il Contratto di Programma tra ANAS e Ministero, nel quale si vede che la E45 è al primo posto degli interventi di manutenzione straordinaria programmati per l’itera Italia e quindi non riesci a spiegarti come

possa accadere che un’arteria così fondamentale possa essere chiusa al traffico. Anche in questo caso la lentezza degli interventi ha creato questa situazione veramente paradossale.

In questo contesto ti sale ancora di più l’amarezza, perché nel tuo territorio ospiti una delle incompiute più vergognose del nostro Paese, il tunnel della Guinza, una delle gallerie realizzate circa 30 anni fa, una delle più lunghe d’Italia e che ancora rimane dormiente sotto la montagna. Anche il completamento di questa arteria è al primo posto nel contratto di programma sopra citato, però dopo l’ultimo incontro presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è fermato tutto. Anche in questo caso c’è poco da sperare per i nostri territori.

Ci sarebbe anche la situazione della Ferrovia che percorre i nostri territori, la ristrutturazione di questa importante infrastruttura sta andando molto a rilento, il passaggio alle Ferrovie dello Stato non è stata ancora fatta, il tratto Città di Castello – Sansepolcro non è stato ancora adeguato e i treni oggi in transito tra Città di Castello e Ponte San Giovanni sono costretti ad andare ad una velocità di 50 Km/h. Una situazione veramente inaccettabile per tutti gli utenti che vorrebbero utilizzare il treno. Le chiedo quindi di attivarvi presso il Governo con tutti gli strumenti possibili, al fine di accelerare e favorire tutte le soluzioni atte al superamento di questa situazione di isolamento veramente imbarazzante e per gestire inoltre le ripercussioni che la stessa avrà sui nostri territori sul piano economico e sociale. Distinti saluti: Il Sindaco Paolo Fratini

