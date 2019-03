Ciclismo, si scaldano i motori per l’edizione 2019 della Maratona degli Appennini

Fervono i preparativi a Sansepolcro per la “2^ Granfondo Cicloturistica Città di Sansepolcro – Maratona degli Appennini”, in programma domenica 17 marzo lungo i percorsi più suggestivi della Valtiberina Toscana.L’evento è organizzato dal gruppo ciclistico Asd Velo Club Sansepolcro con il sostegno dei Comuni di Sansepolcro, Chiusi della Verna , Caprese Michelangelo, Pieve Santo Stefano, Anghiari e il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo.

Dopo tanti anni, lo staff della Maratona riparte con un nuovo Club, composto da amici con tanta voglia di far scoprire la Valtiberina e pedalare insieme con la Granfondo Cicloturistica Città di Sansepolcro, che conserva il nome di tanti bei momenti passati ma che guarda al futuro basato sul cicloturismo, ed al presente con l’iniziativa #IOCISONO avviata nel 2017 a favore dei terremotati.

La formula è quella della Cicloturistica non competitiva, appartenente al Circuito Terre d’Etruria (Prima Prova) e al Circuito Italiano Cicloturismo uisp (Prima Prova) con partenza alla “Francese”. La manifestazione è aperta a tutti i ciclisti in possesso di regolare tessera rilasciata dagli Enti della Consulta per l’anno in corso.

Per quanto riguarda i percorsi, sono previsti tre diversi itinerari: il Corto, lunghezza 47 km con dislivello di 490 m (disponibile anche per gli atleti in possesso di solo certificato medico); il Medio, lunghezza 73 km con dislivello di 1250 m; il Lungo, lunghezza 95 km con dislivello 1850 m.

Per registrarsi alla Maratona degli Appennini è possibile effettuare iscrizione l’online sul sito www.kronoservices.it. Con questa modalità sarà possibile iscriversi fino a venerdì 15 Marzo. I partecipanti potranno anche recarsi di persona presso la Segreteria del Velo Club ubicata al Palazzetto dello Sport di Sansepolcro aperta il 16 marzo dalle 16:00 alle 19:00 e il giorno stesso della corsa dalle 8:00 alle 9:30, dove avverrà anche il ritiro del foglio di via con indicazione dei percorsi e dei punti di ristoro. Il ritrovo è previsto alle ore 8:30 nel piazzale antistante il palazzetto, con partenza ‘alla francese’.