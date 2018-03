Cirignoni (Altotevere libero): “La chiusura del valico di bocca trabaria fa risaltare l’importanza della galleria della guinza”

In qualità coordinatore del comitato “altotevere libero”, di quello “apriamo la Guinza”, come consigliere comunale di Citerna e cittadino esprimo la mia preoccupazione per la chiusura, dovuta ad un vasto fronte di frana, del valico dI Bocca Trabaria ed invito le istituzioni e la politica locali e regionali ad adoperarsi affinche’ i lavori di consolidamento della frana e di sistemazione della importante arteria inizino presto e si concludano altrettanto rapidamente restituendo ai cittadini delle nostre valli questo importante collegamento viario tra Urbino la Valtiberina e Arezzo.

Mai come in questi giorni i collegamenti tra l’alta Valle del Tevere e l’alta valle del Metauro sono stati così difficili se non impossibili, a meno che non si affronti un viaggio di tre ore o ci si avventuri per le strade sterrate dell’appennino.

Certo è che in questi momenti risalta l’utilità immensa che avrebbe l’utilizzo della galleria della Guinza collegata in modo moderno e sicuro alle statali di fondo valle. E’ sconcertante e indegno di un paese civile e moderno che un opera così strategica non sia stata messa ancora al servizio delle popolazioni e addirittura ci sia una parte della politica che si diletta a costituire comitati contro un progetto a basso impatto ambientale, a basso costo e realizzabile in tempi brevi che consentirebbe collegamenti sicuri e veloci contribuendo a sostenere e sviluppare l’ economia del territorio e creando un formidabile asse turistico tra Urbino Arezzo E Firenze passando per la Valtiberina Umbra e Toscana.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«