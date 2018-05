Con la conquista del titolo regionale in under 13 (3x3) i tifernati rappresenteranno l’Umbria alla fase delle Finali Nazionali; il Comitato Organizzatore, che sta lavorando da tempo per rendere al meglio la Finale Nazionale Under 13 Maschile 3vs3, darà il benvenuto alle squadre nella bellissima cornice di Camigliatello Silano (CS), individuata come la location adatta per lo svolgimento di un così importante evento che avrà inizio il prossimo 25 maggio e che terminerà con la proclamazione della squadra campione d’Italia domenica 27 maggio. La manifestazione, che vedrà in campo i "campioni del domani",è organizzata dal Comitato Fipav Calabria e dal Comitato Territoriale Fipav di Cosenza.

Per la società biancorossa un impegno da onorare al massimo; questa è la sesta partecipazione del Città di Castello pallavolo su sette edizioni fino ad ora disputate delle finali dove si assegna lo scudetto tricolore ed all’inizio è per tutti un sogno che potrebbe realizzarsi. I ragazzi di mister Federico Rossi, coadiuvato dall’assistente Augusto Barrese sono:

#42 Borghini Davide

#37 Calafiori Augusto

#48 Camilletti Francesco

#39 Cesari Leonardo

#41 Magrini Alessandro

#43 Panizzi Giovanni

Sono ammesse la prima squadra classificata di ogni fase regionale più le sette squadre seconde classificate delle regioni che si sono classificate ai primi sette posti nella finale nazionale 2016/2017 per un totale di 28 squadre. Le 28 squadre verranno suddivise in sette gironi da quattro squadre ciascuno che disputeranno un girone di sola andata. I Gironi della prima fase di qualificazione vengono formati secondo il ranking della classifica finale della Finale Nazionale 2015/2016. Le seconde classificate verranno inserite mediante sorteggio.

La Prima fase di qualificazione sarà così articolata ed il Città di Castello pallavolo, rappresentante dell’Umbria (13) è stato inserito nel girone B con il Trentino, la Calabria ed il Piemonte .

Le gare saranno disputate presso l’ impianto sportivo del Palazzetto dello Sport (strada statale 107 silana crotonese) e presso la Palestra Comunale di Camigliatello Silano.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«