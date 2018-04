Citta’ di Castello pallavolo play off serie C/M: la sconfitta contro il Sansepolcro costa l’eliminazione

Per il Città di Castello pallavolo finisce con gara tre dei quarti di finale dei play-off il campionato di seri C maschile essendo superata per 3/0 dalla NVBSansepolcro; un risultato che premia la squadra toscana che ha dimostrato in campo una solidità, un'esperienza ed una determinazione maggiore rispetto al team tifernate. A fine gara solo del rammarico per come sono andate le cose dato che per lunghi tratti i biancorossi hanno dimostrato di avere qualità tecniche e fisiche per poter ambire al miglior obiettivo ma purtroppo senza riuscire a capitalizzare le tante occasioni ed opportunità avute nei tre set giocati e sprecando molto. Il risultato di 3/0 è pesante ed i parziali di 25/22, 25/20 e 25/18 fanno pensare ad una gara a senso unico ma già nel primo set il Città di Castello ha sprecato un vantaggio di ben cinque punti inanellando 10 errori diretti che hanno di fatto regalato il parziale ai biturgensi. Nella seconda frazione ancora parità fino al 19/19 poi un parziale 6/1 da parte dei toscani permetteva il raddoppio; nel terzo set giocato ancora alla pari sul 15/17 i ragazzi di coach Bartolini si bloccano subendo un perentorio 10/1 per il 25/18 finale. I tifernati hanno fatto vedere cose buone ma per le amnesie ed i molti errori nessuno merita la sufficienza perché questa va vista come una sconfitta di tutto il gruppo; è stato comunque un anno di crescita, di buone cose fatte e di qualche soddisfazione tolta; da lunedì ci si rituffa comunque in palestra al lavoro per migliorare e guardare al futuro, dare corso a quanto appreso in quest’anno ed impegnarsi per costruire una nuova importante stagione.

Citta' di Castello: Giglio 6, Cherubini 11, Cipriani 6, Celestini 6, Zangarelli 9, Pitocchi 5, Cioffi (L1), Celestini E., Riccardini, Marsili, Nardi, Pierini, Falcini.

Allenatore Marco Bartolini

Sansepolcro: Mattei 1, Polcri 17, Valenti 8, Celli 13, Raffanti 7, Santi 3, Fossi (L), Briganti, Bocciolesi 2, Giunti, Lazzerini, Landini, Bacchi .

Allenatore Massimo Calogeri –

Arbitro : 1 - Privitera Dario - 2 Hartlaub Robert

Città di Castello : errori 18, err. ser. 6, aces 4, muri 11

Sansepolcro : errori 12, err. ser. 5, aces 3, muri 6

