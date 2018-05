CONCLUSO IL CAMPIONATO UNDER 12 MISTO: UNA QUALIFICAZIONE ALLA SECONDA FASE E BUONE PROSPETTIVE DAVANTI PER IL GRUPPO ALLENATO DA ALTHEA GIULIETTI

Concluso il campionato Under 12 misto per il San Giustino Volley che, dopo aver conquistato la qualificazione alla seconda fase, si è piazzato all’ultimo posto del mini-girone “L” di eccellenza a cinque squadre, raccogliendo 2 punti. Perse per 0-3 le prime due gare contro Rigel San Sisto e Assisi, le squadre rispettivamente prima e seconda classificata, la formazione biancazzurra di Althea Giulietti è riuscita a vincere un set contro la New Volley Borgo Sansepolcro nella partita disputata in terra toscana e poi si è congedata perdendo per 1-2 in casa contro la Tech Vision Led di Orvieto con i parziali di 15-25, 25-22 e 12-25. Il bilancio rimane comunque positivo anche per un motivo di ordine anagrafico: “Se ricordiamo che 9 dei 13 atleti a mia disposizione sono nati nel 2007 e che quindi rimangono ancora Under 12 – fa notare il tecnico Althea Giulietti – possiamo affermare che il lavoro portato avanti quest’anno ha prodotto interessanti risultati. Abbiamo terminato la prima fase con un terzo posto che ci ha consentito di qualificarci per la seconda; davanti a San Sisto e Assisi c’era poco da fare (sono nettamente più forti), mentre mi è piaciuto l’atteggiamento tenuto a Sansepolcro, dove con tenacia abbiamo strappato un set, poi nella gara conclusiva ho dato spazio a tutti i singoli. Ho visto insomma crescere questo gruppo e, per ciò che riguarderà la prossima stagione, tutto dipenderà dai programmi della società; le prospettive comunque ci sono”. L’attività dell’Under 12 mista andrà avanti fino alla prima settimana di giugno, quando si concluderà anche l’anno scolastico; in questo periodo, è prevista la disputa di alcune amichevoli.

Ecco i 13 componenti dell’organico dell’Under 12 mista, specificando anno di nascita e soltanto le palleggiatrici con la lettera “p”, perché per il resto non esiste un ruolo specifico:

Giulia DI PUORTO (2007), Elena FANCIULLINI (2007, p), Luca GENNAIOLI (2006), Arianna GHIGI (2006), Elisa MACCARELLI (2007), Erika MARCONI (2007), Manuel MATTIACCI (2006), Linda MONDANELLI (2007, p), Matilde MONTACCI (2007, p), Desirée PALAIOLI (2007), Andrea PASQUETTI (2007), Greta PIOMBONI (2007), Aurora Maria VALENTINI (2006, p).

San Giustino, 3 maggio 2018

