I consiglieri Tavernelli e Massetti (PD) sollecitano la realizzazione del parcheggio e dell’area verde lungo via don Milani

Con una interrogazione i consiglieri del Pd Luciano Tavernelli e Vittorio Massetti sollecitano l’amministrazione a dare attuazione alla previsione del Piano Regolatore Generale circa la realizzazione del parcheggio e di un parco adiacente lungo via Don Milani, nel quartiere di Riosecco. Nel richiedere una chiara espressione di volontà della giunta, con tanto di eventuale tempistica per l’esecuzione delle opere, i due esponenti della maggioranza sottopongono la necessità di valutare nell’immediato l’implementazione della segnaletica stradale “con opportuni cartelli di divieto di sosta, per impedire il restringimento eccessivo della carreggiata”, e “la delimitazione, con opportune segnalazioni orizzontali, dei parcheggi, al fine di evitare soste in zone pericolose e di ingombro della carreggiata”. L’iniziativa di Tavernelli e Massetti nasce, infatti, dall’analisi della situazione dell’arteria stradale, un percorso “molto utilizzato per le attività che insistono su quella zona, per il collegamento verso viale Lombardia e per essere all’interno del circuito per il servizio pubblico del trasporto urbano e degli scolari”, che “risulta particolarmente congestionato, soprattutto per la mancanza di parcheggi ben delimitati”. In questo contesto, i consiglieri del Pd segnalano che “i parcheggi, sia dei residenti che degli utenti delle attività della zona, vengono effettuati lungo la carreggiata in entrambi i lati, riducendone la larghezza, aumentando i pericoli nella circolazione e spesso determinandone addirittura il blocco, in concomitanza del passaggio dell’autobus del servizio pubblico”, mentre “l’incrocio con via Kuliscioff, per chi percorre via don Milani verso le scuole, risulta sempre pieno di macchine impropriamente posteggiate, impedendo la svolta regolare lungo la carreggiata e imponendo uno spostamento pericoloso oltre il centro della stessa”. “Lungo via Don Milani – puntualizzano Tavernelli e Massetti - insiste una zona, già individuata nel precedente Prg come area di parcheggio e area verde, che sarebbe la soluzione ottimale per risolvere i problemi rappresentati, spostando su tale area gran parte delle auto oggi posteggiate lungo la strada”.

