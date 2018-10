Continua la festa dei Democratici per Cambiare: Presentazione del libro di Filippo Boni: “ Gli eroi di via Fani”

Appuntamento alle ore 18.00 al Circolo delle Civiche Stanze a Sansepolcro Dopo l’incontro sul giornalismo e nuovi media di ieri con il Professore Maurizio Boldrini, la festa del movimento civico Democratici per Cambiare continua con un altro interessante appuntamento. La presentazione del libro “Gli eroi di Via Fani” con l’autore Filippo Boni alle ore 18.00 presso il Circolo delle Civiche Stanze. Il libro, che si avvale della prefazione del direttore di Repubblica Mario Calabresi, racconta per la prima volta la vita dei cinque agenti della scorta di Aldo Moro, trucidati dalle Brigate Rosse nell’attentato del 16 marzo 1978. Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi sono i nomi dei due carabinieri e tre poliziotti che persero la vita in via Fani e che – nel frastuono mediatico dei giorni successivi all’attentato, concentrato sul rapimento e poi sulla morte del presidente della Democrazia Cristiana – finirono fin da subito in secondo piano, per poi venire dimenticati. Filippo Boni è un giornalista e studioso del Novecento e degli anni di piombo. Si è laureato in Scienze Politiche all'Università di Firenze, con una tesi sui massacri nazisti in Toscana. È autore di molti saggi sulla Resistenza e sull'età contemporanea. Tra le sue pubblicazoni ricordiamo: Giorgio Vestri (Pentaliena 2010) e Gli eroi di Via Fani. I cinque agenti della scorta di Aldo Moro: chi erano e perché vivono ancora (Longanesi 2018).

