Cristian Goracci (pres So.Ge.Pu) “Belladanza sito sicuro, conferimenti di altre realtà umbre in diminuzione”

"Belladanza è una risorsa, per il nostro territorio, gestita in modo egregio e con grande professionalità. Il debito di volumetria si è esaurito nel mese di ottobre 2018, stiamo già provvedendo a diminuire i conferimenti da altre realtà umbre. Stiamo lavorando, sul ciclo della raccolta differenziata, al fine di allungare il più possibile, la vita dell'impianto. Sono, orgogioso, come presidente di So.Ge.Pu, di quanto dichiarato da alcuni espoinenti politici della vicina Valtiberina Toscana. Chiudere il mio mandato, con il rientro di questi comuni, all'interno della nostra azienda, sarebbe un sogno"

