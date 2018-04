Domani e domenica alla 43° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in corso di svolgimento ad Anghiari i gruppi “Forgia della Fenice” e “Fabbri dell’Anima”

Sabato 28 e domenica 29 aprile la 43° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana in corso di svolgimento ad Anghiari sarà arricchita dalla presenza del Gruppo “Forgia della Fenice” e del Gruppo “Fabbri nell’Anima”, che forgeranno in Piazza del Popolo gli stemmi del Comune di Anghiari e dell'Associazione Proloco Anghiari. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dall’Ente Mostra che per la prima volta si svolgerà all’interno della manifestazione e che renderà ancora più intenso il programma degli eventi collaterali. I visitatori che si recheranno ad Anghiari nel weekend potranno ammirare la bellezza del centro storico, le eccellenze dell’artigianato, le varie esposizioni e questo straordinario lavoro di forgiatura. Per il gruppo “Forgia della Fenice” ci saranno Andrea Paolini, Claudio De Luca e Ilio Campidonico (tutti provenienti da Orbetello, provincia di Grosseto) e per il gruppo “Fabbri dell’Anima” saranno presenti i perugini Gabrio Grilli di Città di Castello, Evancio Girelli di Pietralunga e Marcello Aristei di Todi.

Appuntamento fissato in Piazza del Popolo domani e domani per tutto il giorno, nell’orario della mostra.

