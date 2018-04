Domani l’inaugurazione della Mostra PER VITTORIA RICEVUTA al Museo della Battaglia e di Anghiari

Manca davvero poco all'apertura dell'esposizione evento del 2018 ad Anghiari e cresce l'attesa nel vedere dal vivo questo disegno di Foggini, il più grande artista barocco della Toscana. Gli allestimenti sono pronti e la visione dal vero dell'opera basta a far comprendere che ci si trova di fronte ad un sublime studio grafico. << Alcuni riferimenti con l'opera di Leonardo Da Vinci per la Battaglia di Anghiari sono straordinari >> cita uno dei curatori, e l'opera lascia veramente stupiti per la qualità, la rapidità del tratto e l'utilizzo di differenti tipi di tecniche, che insieme sottolineano la grande qualità di Giovanni Battista Foggini.