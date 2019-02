Esordio positivo per il team Fortebraccio, nella prime gare della stagione

Buon debutto agonistico nella stagione ciclistica 2019 per gli elite e under 23 del Team Fortebraccio. La squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli si è fatta valere nelle due corse disputate in questo weekend, la prima in Lombardia e la seconda in Toscana. Il miglior piazzamento in entrambe le competizioni è stato collezionato da Michele Corradini che a Gavardo (provincia di Brescia) è arrivato 14° nella 95° edizione della prestigiosa Coppa San Geo (valevole anche come 49° Trofeo Caduti di Soprazzocco) e che oggi si è poi classificato al 6° posto nel 57° Gran Premio La Torre a Fucecchio (in provincia di Firenze).

Il primo weekend ha quindi portato in dote due buoni piazzamenti ed ha evidenziato il buon inizio di stagione del Team Fortebraccio (anche nel modo di interpretare le gare). Esordio positivo quindi per un gruppo che fin dal primo giorno di ritiro si è allenato bene e che sta crescendo in modo costante.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«