EXPERIMENTA, a San Giustino torna il grande jazz. Quattro mercoledì di agosto nella cornice di Villa Graziani

Il grande jazz per il terzo anno consecutivo a Villa Graziani di San Giustino. Torna l’appuntamento con Experimenta: la rassegna estiva che si articola su quattro mercoledì (fatta eccezione del Ferragosto) del mese di agosto. L’evento è stato presentato all’interno della sede tifernate del Gal dove erano presenti l’assessore Milena Crispoltoni Ganganelli, titolare della delega alla cultura del Comune di San Giustino, e il direttore artistico Marco Sarti. “Credo che Experimenta sia in assoluto una delle iniziative culturali più importanti che il Comune di San Giustino promuove e mette in atto – commenta l’assessore – siamo arrivati alla terza edizione e la freccia è rivolta sempre verso l’alto: gli anni precedenti hanno visto serate con un’affluenza incredibile di pubblico; ci auguriamo che possa essere così anche l’edizione 2018. Un ringraziamento al Gal Alta Umbria perché ha rivolto ancora una volta la sua attenzione su questo progetto, segnale che è un qualcosa di buono per promuovere il territorio offrendo serate d’eccezione e di qualità a ingresso gratuito sia per i nostri cittadini che i turisti, italiani e stranieri”. Ma c’è anche una novità per questa edizione di Experimenta. “Avremo – sottolinea l’assessore Crispoltoni – pure una degustazione di prodotti tipici: tutto ciò grazie al Psr per l’Umbria 2014-2020 ‘Eccellenze a chilometro zero’ che il Comune di San Giustino si è aggiudicato. L’occasione di questa rassegna è anche quella per visitare Villa Graziani: ricordo che ospita le collezioni Pierelli e Bartoccini, ma da giugno abbiamo pure la temporanea dell’artista Lughia Caddeo dal titolo ‘Storie di Donne’; quindi, un’opportunità in più per poter visitare questa mostra”. Sono quattro gli appuntamenti di Experimenta, tutti con inizio alle ore 21: mercoledì 1° agosto con Eleonora Bianchini “Surya”; l’8 agosto Maurizio Marrani Quartet; il 22 agosto Roberto Bettelli con “Crossroads” e l’appuntamento finale è per mercoledì 29 agosto in compagnia di Antonino De Luca con l’esibizione Radici. “Quest’anno abbiamo puntato molto nei talenti emergenti del centro Italia – aggiunge il direttore artistico, Marco Sarti – ci saranno tre musicisti molto conosciuti e sono tutti umbri, oltre a un giovane fisarmonicista che arriva dal Molise. Abbiamo, quindi, fatto questo progetto cercando di far emergere giovani, o meno giovani, che magari non hanno spazio in altri festival più conosciuti. Ci sembrava giusto dare spazio anche a loro”.

GLI APPUNTAMENTI:

Mercoledì 1° agosto – ore 21

ELEONORA BIANCHINI “SURYA”

Mercoledì 8 agosto – ore 21

MAURIZIO MARRANI QUARTET

Mercoledì 22 agosto – ore 21

ROBERTO BETTELLI “CROSSROADS”

Mercoledì 29 agosto – ore 21

ANTONINO DE LUCA “RADICI”

Feat. MASSIMO MANZI

