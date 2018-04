Fine settimana in movimento, per l’atletica Avis Sansepolcro

SABATO 07 APRILE 2018 FIRENZE (FI)

II° Prova Coppa TOSCANA di TRIATHLON Cat. Ragazzi/e (2006/2005)

Con alcuni “suoi” atleti delle Scuole Medie Inferiori, la Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR) ha partecipato alla II° Prova della Coppa TOSCANA, di Triathlon, Gara su Pista Cat. Ragazzi (2005-2006): Lancio del Vortex – Salto in Lungo - Mt. 1000; Cat. Ragazze (2005-2006): Mt. 60 Piani – Salto in Alto - Mt. 1000, che si è tenuta a FIRENZE (FI), dove per alcuni è stato, finalmente, il sospirato e agoniato esordio “ufficiale”, su quelle che poi potrebbero diventare le “proprie vere gare”. Nella Cat. Ragazze Femminile (2006-2005),tutte le atlete hanno migliorato i loro primati personali, in tutte e tre le discipline del programma di gare; di rilievo le prestazioni di: Mt. 1000 di Veronica Brizzi in 3’36”60 (nuovo primato personale), 4° classificata (18° classificata nel triathlon, con punti 1636); Franceschini Denise in 3’43”10 (nuovo primato personale), 6° classificata (24° classificata nel triathlon, con punti 1547); Martina Falconi in 4’01”40 (nuovo primato personale), 27° classificata (50° classificata nel triathlon, con punti 1292) e Caterina Mocarli in 4’02”50 (nuovo primato personale), 30° classificata (41° classificata nel triathlon, con punti 1375). Nella Cat. Ragazzi Maschile (2006-2005), tutte gli atleti hanno migliorato i loro primati personali, in tutte e tre le discipline del programma di gare; di rilievo le prestazioni di: Mt. 1000 di Leonardo Soriente in 3’28”40 (nuovo primato personale), 6° classificato (9° classificato nel triathlon, con punti 1286); Davide Giorni in 3’29”20 (nuovo primato personale), 7° classificato (7° classificato nel triathlon, con punti 1331) e di Libero Monini in 3’36”70 (nuovo primato personale , 11° classificato (12° classificato nel triathlon, con punti 1208).

DOMENICA 08 APRILE 2018 SANT’ANDREA DELLE FRATTE (PG)

V° Trofeo CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA

II° Prova del Criterium Giovanile di Corsa su Strada Regione UMBRIA 2018

La Società Sportiva Dilettantistica Atletica A.V.I.S. Sansepolcro (AR) ha partecipato con gli atleti del Settore Promozionale e Giovanile, al V° Trofeo CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA a Sant’Andrea delle Fratte (PG); riservata esclusivamente al Settore Promozionale e Giovanile, valevole come II° Prova del Campionato Regionale Umbro Individuale e di Società di Corsa su Strada. La manifestazione ha visto la partecipazioni di 250 atleti/e del Settore Promozionale e Giovanile provenienti dalle regioni di Marche, Toscana e Umbria. In questa competizione finalmente e veramente “primaverile”, i nostri “mini-grandi atleti” continuano a confermare la loro continua e costante crescita caratteriale e agonistica, “allettati” anche dal grande e sostanzioso pacco gara, di cioccolata, dato come premio a tutti i partecipanti. Tutti si sono contraddistinti per impegno e determinazione ma in particolare: nella Cat. Esordienti B Femminile (2010-2009) Mt. 600, Anna Viola Valori, 11° classificata; nella Cat. Esordienti B Maschile (2010-2009) Mt. 600, Davide Spadoni, Lorenzo Guerrieri e Gregorio Ciccone rispettivamente 25°, 26° e 45° classificati; nella Cat. Esordienti A Femminile (2008-2007) Mt. 800, Emma Antonelli e Sara Giorni, rispettivamente 2° e 6° classificate; nella Cat. Esordienti A Maschile (2008-2007) Mt. 800, Filippo Martini, Fulvio Bigiarini e Diego Rosi, rispettivamente 8°, 15° e 16° classificati; nella Cat. Ragazze Femminile (2006-2005), Mt. 1500, Veronica Brizzi e Franceschini Denise, rispettivamente, 2° e 5° classificate; nella Cat. Ragazzi Maschile (2006-2005) Mt. 1500, Davide Giorni e Libero Monini, rispettivamente 5° e 7° classificati; nella Cat. Cadetti (2004-2003) Mt. 2500, Francesco Martini, 2° classificato.

DOMENICA 08 APRLILE 2018 ORVIETO (TR)

Meeting su Pista “Città di ORVIETO”

Nella stessa giornata, alcuni atleti del Settore Giovanile sono stati impegnati nelle gare su pista c/o la Città di Orvieto, manifestazione di livello interregionale nella Cat. Ragazze (2006-2005) Mt. 200, Caterina Mocarli 7° classificata in 32”80, nuovo primato personale; nella Cat. Cadette (2004-2003) Mt. 600, Lidia e Giulia Pasqui, 6° in 2’05”47, nuovo primato personale e 7° classificata in 2’06”46, nuovo primato personale; nella Cat. Cadetti (2004-2003), Leonardo Chiarini, Mt. 80 piani, 1° classificato in 9”84, nuovo primato personale e Mt. 300 piani 1° classificato in 39”40, nuovo primato personale e Maicol Burchini, Mt. 600, 4° classificato in 1’48”59, nuovo primato personale. Prossimi appuntamenti: Settore Giovanile Sabato 14 Aprile 2018, II° Prova del Campionato Regionale di Società su Pista Cat. Cadetti/e (2004-2003) a Campi Bisenzio (FI); Settore Promozionale e Giovanile Domenica 29 Aprile 2018, IX° Eco – Corsa del Lago di Montedoglio – Sansepolcro (AR).

