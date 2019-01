E45 chiusa: Forza Italia “la Valtiberina Toscana isolata economicamente dal resto d’Italia”.

"Abbiamo la E78 che termina a Le Ville. Per il proseguo verso le Marche chissà? La Strada Statale 73 bis, è interrotta a Bocca Trabaria. La ferrovia centrale unbra è interrotta a Citta’ di Castello. E ora questa altra mazzata. La chiusura della E 45 . E’ la goccia che fa traboccare il vaso della situazione economica della vallata. Tante persone e tanti studenti venivano dalla Romagna a lavorare e studiare in Valtiberina e viceversa. Le nostre aziende che producono sono isolate. Il percorso alternativo? Non è agibile in questo momento. Nessuno che abbia pensato , viste le segnalazioni dello stato di manutenzione della E45 che per farvi eventuali lavori , occorresse un percorso alternativo? Non sono mai stati stanziati dei soldi per lo scopo? Chi doveva fare i lavori sul percorso alternativo? E ora ?

Di tutte queste cose , si spera, qualcuno ne risponderà! Forse gli abitanti si dovrebbero svegliare ed incalzare maggiormente i politici. Intanto, per esempio, la popolazione di Sansepolcro cala e un centinaio di giovani lo scorso anno sono andati a lavorare fuori. Ora Basta. Non vogliamo stare più in questo dolce declino nel quale tutto va bene………. di cosa ci lamentiamo ?"

