Gianluca Cirignoni “E78 tre mesi di tribolazioni lungo la nostra “salerno-reggio calabria”.

"Da comune cittadino e testimone oculare che per lavoro percorre la E78 tra la valtiberina ed arezzo tutti i giorni voglio segnalare pubblicamente quello che ho constatato personalmente affinchè chi di dovere dia delle pubbliche risposte oppure si trinceri nel silenzio, che anche quello è a suo modo una risposta. Da agosto scorso questa importante arteria di collegamento è soggetta ad interminabili lavori che la rendono simile alla famigerata Salerno Reggio Calabria. Da 3 mesi a tutt’oggi questi poco più di 10 km a quattro corsie sono stati completamente chiusi per oltre un mese tra Le ville e Palazzo del Pero, poi sono stati riaperti parzialmente con salto di carreggiata in direzione Arezzo, poi sono stati riaperti totalmente a quattro corsie e adesso da qualche giorno è stato ripristinanto il salto di carreggiata verso Arezzo con chiusura dell’uscita Palazzo del Pero e si stanno eseguendo importanti lavori di riasfaltatura che a me comune cittadino parevano conclusi da neanche una settimana. Ovviamente sul cantiere non è visibile nessun cartello informativo sui lavori in barba alle regole. Unica nota informativa è quella reperibile sul sito internet di Anas dalla quale si apprende che il lalvori da oltre 2 milioni di euro dovevano essere consegnati il 6/12. In mancanza dei gilet-gialli confido nella magistratura".

