E’ proclamato per l’intera giornata di venerdì 8 marzo lo sciopero generale che coinvolge anche i dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale.

Nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto potranno quindi verificarsi disagi per gli utenti. La Asl Toscana sud est si scusa per gli eventuali disservizi non imputabili alla propria volontà. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali

