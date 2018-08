Giro della quattro porte: intervenire su viale Vittorio Veneto, interrogazione di Procelli (La Sinistra)

Con un’interrogazione, il capogruppo della Sinistra Giovanni Procelli chiede all’Amministrazione comunale di Città di Castello se sono in programma gli asfalti del percorso pedonale di Viale Vittorio Veneto nell’ambito dei programmi di manutenzione in modo “da restituirlo nell’interezza al percorso del giro delle quattro porte e al decoro della città, alla fruizione quindi di chiunque siano questi a piedi o accompagnatore con passeggini o carrozzelle. Inoltre Procelli sottolinea l’esigenza “di ripristinare l’indicazione stradale, perché scomparsa sia all’incrocio con via Leopoldo Franchetti che alla confluenza con Piazza Garibaldi”. L’interrogazione nasce dal fatto che “i larghi marciapiedi di Viale Vittorio Veneto talvolta si allargano fino a diventare piccole aree fruibili da tutti e dotati di panchine per sostare, facendo parte integrante del centro storico conosciuto come Giro delle quattro porte. Seppure nella consapevolezza che le risorse per la viabilità ed in generale sono sempre minori, Procelli chiede di intervenire soprattutto nel tratto dalla parte del lato delle mura, che va da Porta Santa Maria all’incrocio con Via Martiri della Libertà, perché è divenuto pressochè impercorribile anche a piedi per lo stato dell’asfalto”.

