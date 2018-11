Golf: Sindaci in buca, vince Letizia Michelini

Dal palazzo al green per un’inedita sfida fra le fasce tricolori: alla fine vince la solidarietà. Andrà infatti all’ospedale di Città di Castello il ricavato della gara “Sindaci in…buca”, terzo torneo di golf di beneficenza che è andato in scena ieri nello splendido impianto di golf del Circolo Caldese. A darsi battaglia con mazze da golf e palline i primi cittadini provenienti da comuni dell’Umbria, della Toscana, delle Marche e dell’Emilia Romagna. A fare gli onori di casa, oltre allo storico e infaticabile organizzatore, Lorenzo Guazzolini e i proprietari della struttura, Giuseppe Ponti e Mirella Bianconi Ponti, e l’assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini, capo-delegazione degli amministratori pubblici in rappresentanza del comune. Oltre a Città di Castello, hanno risposto all’appello diversi comuni. Ogni partecipante ha versato una quota di iscrizione che sarà devoluta a sostegno dei servizi dell’ospedale tifernate, insieme alle donazioni di quanti si sono uniti all’iniziativa. I sindaci si sono affrontati su un percorso di sei buche in coppia con i soci del Circolo Caldese, che hanno impartito ai partner istituzionali i segreti e le astuzie dei veri giocatori fondamentali per mettere in buca la pallina sul green, dove i primi cittadini hanno da soli concluso il percorso. La formula della sfida prevede, infatti, che il primo colpo venga sempre affidato al socio giocatore del club tifernate e il secondo al sindaco, fino a che la pallina sarà giunta sul green, dove tutti i colpi fino alla buca saranno tirati dall’amministratore. “La splendida giornata di sole, lo scenario suggestivo, l’impianto di primissimo livello e il desiderio di condividere insieme i valori della solidarietà e promozione del territorio hanno caratterizzato un evento che tutti noi abbiamo cercato anche sotto il profilo sportivo di onorare”, ha precisato a nome dell’esercito di sindaci, l’assessore Bassini che ha sottolineato il significato sociale e benefico di questa manifestazione giunta alla terza edizione. Per la cronaca, alla fine del percorso sul green, il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini ha staccato gli altri colleghi e si è aggiudicata il trofeo del Circolo Caldese: dietro di lei il collega toscano, sindaco di San Sepolcro, Mauro Cornioli. Previsti anche premi di consolazione per il secondo e terzo miglior piazzamento messi in palio dagli sponsor. L’appuntamento è per l’edizione 2019.

