Grande successo per la settima edizione della gara podistica “Il Giro dei 3 Paesi”. Oltre 250 partenti provenienti dall’Umbria, dalla Toscana, dall’Emilia Romagna e anche dal Piemonte che sono partiti dalla frazione di Pistrino per toccare poi il capoluogo di Citerna e la frazione di Fighille per i consueti 12 km del percorso.

Splendida giornata, secondo il Sindaco del Comune di Citerna Giuliana Falaschi e l’Assessore allo Sport Paolo Bragotti, che ha il valore aggiunto di unire l’attività sportiva agonistica ai valori della collaborazione e dell’associazionismo, in quanto sono proprio le Associazioni territoriali che rendono possibile la realizzazione dell’evento insieme all’Amministrazione ed alla FIDAL- Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Va quindi a loro il ringraziamento, nella figura dei Presidenti, per la Pro-loco Pistrino Doriano Cangi, per la Pro-loco Citerna Fabio Rossi, per la Pro-loco di Fighille Samanta Giorgeschi, per l’Associazione Giovane Terzà età Settimio Costali e per la Società Polisportiva di Pistrino Gilberto Pierini.

La vincitrice femminile è stata la citernese Roberta Belardinelli dell’Atletica Castello con un tempo di 47:50, mentre il vincitore maschile è stato Emanuele Graziandi dell’U.S. Policiano (AR) con un tempo di 41:11.

L’evento 2018 vede anche l’inizio di un progetto che porterà nel 2019 alcuni piccoli atleti del Comune di Citerna al Golden Gala di Roma per il Palio dei Comuni che si svolgerà allo Stadio Olimpico.

L’appuntamento è quindi per il 1 Maggio 2019.

