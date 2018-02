Grazie a Burri Città di Castello tra le 18 mete da visitare nel 2018 per il motore di ricerca internazionale “skyscanner”

Grazie all’arte di Alberto Burri Città di Castello si è guadagnata un posto nella lista delle 18 città italiane da visitare nel 2018 stilata da Skyscanner, uno dei principali motori di ricerca internazionali per i viaggi con circa 60 milioni di navigatori su internet che ogni mese accedono ai suoi contenuti per prenotare voli, hotel e noleggiare auto. “Una bella notizia e un riconoscimento davvero significativo per il patrimonio culturale e artistico della nostra città legato all’opera del maestro Burri, che sottolinea ancora una volta la considerazione che Città di Castello ha saputo guadagnare tra gli operatori specializzati”, sottolinea l’assessorato al Turismo, nell’evidenziare come il portale web richiami l’attenzione sui tesori custoditi dalla Fondazione Palazzo Albizzini Collezioni Burri, ma anche sul pregio dei monumenti storici e sulla bellezza del paesaggio della città, insieme alla sua collocazione ideale tra Toscana e Marche. Nella graduatoria Città di Castello è in compagnia di alcune delle principali mete turistiche della Penisola, come Milano, Torino e Palermo, selezionate per la bellezza del paesaggio e dei centri storici, ma anche per eventi speciali, mostre e percorsi turistici da esplorare in auto o in moto.

