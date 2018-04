Il gruppo consiliare del PD chiede una ricognizione su situazione e prospettive delle infrastrutture dell’alta valle del Tevere

I consiglieri del gruppo consiliare del Pd chiedono al sindaco Luciano Bacchetta una ricognizione completa sulla situazione attuale e sulle prospettive delle infrastrutture dell'Alta Valle del Tevere con una interpellanza nella quale viene rinnovata la necessità di interventi che sostengano lo sviluppo economico del comprensorio. “Riteniamo pilastri fondamentali – sottolineano i consiglieri comunali della maggioranza - gli assi viari come la E45, da adeguare e mettere in sicurezza, il completamento della E78, il trasporto ferroviario ex-Fcu, peraltro ancora sottoposto ad importanti lavori di ripristino”. Per quanto riguarda le strade, il Pd ritiene, pertanto, indispensabile conoscere i tempi previsti per la messa in sicurezza della E45 e “lo stato di avanzamento del progetto da 100 milioni di euro presentato nel convegno settembre 2017 dal vice ministro onorevole Nencini e dalla governatrice Marini, circa la tratta Umbra della E78”. Rispetto alla ferrovia l’esigenza è di conoscere “lo stato dell’arte del rifacimento della tratta nord della linea ex-Fcu verso Perugia e Terni e i programmati relativi tempi di ripresa di attività, invitando, oltre alla dovuta sollecitazione dei lavori, la Regione dell'Umbria ad interloquire con la regione Toscana per verificare l'esistenza di prospettive di collegamento con Arezzo”. “Da tempo e con continuità – sottolineano i componenti del gruppo consiliare del Pd - insistiamo nel ritenere fondamentale, per le esigenze e lo sviluppo territoriale, disporre di infrastrutture adeguate, funzionali, sicure e abbiamo sempre sostenuto le varie iniziative al riguardo, del nostro Comune, degli altri altotiberini, della Regione Umbria e di quelle confinanti, dei parlamentari”.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«