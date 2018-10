Ieri a palazzo delle Laudi, assemblea partecipata, organizzata da LeU Valtiberina

Grande partecipazione all’Assemblea organizzata da Liberi Uguali Valtiberina Toscana che ha convocato nella sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro tutte le associazioni, forze politiche e cittadini che hanno valori e una visione di sinistra della Società per affrontare insieme i problemi nazionali e locali.

Presenza di tutte le forze politiche di centro sinistra e di sinistra di Sansepolcro, il Pd di Anghiari e LeU Valtiberina Umbra. Al centro del dibattito, oltre che idee e spunti su come superare le divergenze delle diverse anime della sinistra, la Valtiberina, le esigenze e le problematiche dell’intera vallata .

Ciò che è emerso- oltre alla forte preoccupazione per la deriva che sta prendendo questo governo verso intolleranza, razzismo, chiusura ad ogni tipo di visione di Unione Europea- ed era quanto è stato chiesto da LeU Valtiberina, è l’esigenza di collaborazione tra le varie forze politiche dei singoli Comuni per lavorare su infrastrutture, sanità, acqua pubblica, rifiuti e far emergere e dare voce alla Valtiberina nella Regioni Toscana e Umbria.

Forte autocritica da parte di ciascuno per la situazione della sinistra con lo sguardo però al futuro, con la volontà di superare le singole differenze e di collaborare insieme “senza ammainare le singole bandiere”, come ha ricordato ieri sera Egildo Magrini di LeU Valtiberina Toscana” è emersa chiara ed è stato deciso, dopo il lungo e partecipato dibattito, di continuare ad incontrarsi periodicamente in assemblee aperte a tutti i cittadini per affrontare tematiche che stanno a cuore a tutti coloro che sono intervenuti e per lavorare ad un progetto condiviso di Vallata e nazionale.

A breve sarà convocata una nuova assemblea pubblica. Si parte!

