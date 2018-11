Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti”: sabato 10 novembre 2018 la presentazione del volume “Venti anni”

Istituto di Storia Politica e Sociale “Venanzio Gabriotti” Città di Castello Comunicato stampa Sabato 10 novembre 2018, alle ore 10.30, presso l’Auditorium di Piazza Gioberti a Città di Castello, avrà luogo la manifestazione per il Ventennale dell’Istituto. In tale circostanza sarà distribuito il Quaderno n. 15 della nostra collana di studi storici, dal titolo “Venti anni”: ricostruisce la storia dell’Istituto attraverso le numerose iniziative svolte e presenta il suo importante archivio con schede descrittive dei fondi che lo compongono. L’evento avrà il seguente sviluppo: • Saluto del sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta • Intervento del presidente dell’Istituto, Alvaro Tacchini • Intervento del presidente dell’Istituto per la Storia dell’Umbra Contemporanea Mario Tosti • Intervento del Soprintendente Archivistico per l’Umbria e le Marche, Sabrina Mingarelli • Consegna di attestati di gratitudine ai donatori dei fondi di archivio, con proiezione di immagini di documenti tratti da essi e breve descrizione del contenuto del fondo. Questo momento centrale dell’evento permetterà di apprezzare la consistenza e la qualità di un archivio che raccoglie documentazione di 102 donatori, tra privati cittadini, associazioni e partiti e che è stato dichiarato dalla Soprintendenza di interesse storico particolarmente importante. La manifestazione intende dunque evitare toni celebrativi e acquisire invece un importante contenuto di informazione, gratificando quanti – con notevole sensibilità civica – hanno creduto nell’Istituto come strumento essenziale della Memoria storica.

