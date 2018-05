“La nascita di una diocesi nella Toscana di Leone X: Sansepolcro da borgo a città”: sabato a Sansepolcro la presentazione del libro di Francesca Chieli – Andrea Czortek

Si terrà a Sansepolcro sabato 19 maggio, la presentazione del libro "La nascita di una diocesi nella Toscana di Leone X: Sansepolcro da borgo a città", l'abstract del volume e alcune illustrazioni che si riferiscono allo stemma di papa Leone X sulla cantinata del Palazzo Vescovile di Sansepolcro e al ritratto dello stesso papa dipinto da Raffaello.

La ricerca ricostruisce le tappe che portarono, tra 1441 e 1520, alla creazione della diocesi di Sansepolcro e al conseguente conferimento del titolo di città. Un fatto, questo, che riconfigurò il ruolo di Sansepolcro nel territorio appenninico tosco-romagnolo, legando sul piano religioso e culturale l'Alta Valle del Tevere e la Val di Bagno.

La novità più rilevante della ricerca è rappresentata dall'analisi di documentazione inedita che evidenzia il coinvolgimento del vescovo di Sarsina nelle trattative che, e 1515, portarono a riaprire una causa già avviata dal comune di Sansepolcro negli anni '40 e negli anni '60 del XV secolo. La questione giunge a compimento del 1520, con la concessione della diocesi e del titolo di città; un fatto, questo, che sugella il lungo processo di crescita che Sansepolcro aveva conosciuto a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Una storia, questa, che Sansepolcro condivide con altre città toscane (Montepulciano, Colle Val d'Elsa, Pescia) e italiane, per cui si presenta come vicenda esemplare d una fase importante della storia dell'Italia rinascimentale. Ciò giustifica l'interesse dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, che ha pubblicato il volume nella collana "Italia sacra", con il sostegno del Comune di Sansepolcro e dell'Associazione "Vivere a Borgo Sansepolcro".

