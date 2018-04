Dopo la pausa pasquale, torna Pieve Classica verso il gran finale

Sabato 7 Aprile, dopo la pausa pasquale, riprende la stagione di PIEVE CLASSICA 2018 con gli ultimi due grandi appuntamenti in cartellone previsti presso il Teatro Papini di Pieve Santo Stefano.

Il primo evento, sabato 7 Aprile ore 21,15 - ingresso libero - , sarà il concerto "Cello Passion" dell'orchestra EROICA CELLO ENSEMBLE, formata da 30 giovani violoncellisti vincitori di concorsi internazionali, provenienti dalla Scuola "Suzuki" del Veneto, preparati e diretti dal Maestro Luca Paccagnella, concertista, musicologo, docente al Conservatorio di Milano, già direttore del Conservatorio di Rovigo che già si esibì con grande successo in un concerto "solo" nella scorsa edizione di PIEVE CLASSICA 2017.

Eroica Cello Ensemble, Un'orchestra di ragazzi che si avvicinano al mondo della musica in quanto efficace strumento culturale e sociale, un percorso formativo che permette ai giovani studenti di sentirsi parte di un vero organismo. Un'Orchestra che diventa modello di vita, di condivisione , di confronto e di speranza.

Come da tradizione di Pieve Classica la serata sarà accompagnata dalla presentazione di una attività commerciale locale che , per l'occasione, sarà lo storico negozio pievano "Iris Mode".

La settimana successiva gran finale di Stagione, con l'Opera pucciniana "Gianni Schicchi" , che si terrà venerdì 13 Aprile ed in replica Sabato 14 e che vedrà il debutto assoluto dell'orchestra "Pieve Classica" di ben 21 elementi, diretta dal Maestro Andrea Marzà e la presenza di grandi cantanti lirici del panorama italiano.

Un evento imperdibile per gli appassionati per il quale c'è ancora disponibilità di biglietti per le due serate, prenotabili presso la Cartoleria "I Girasoli" di Pieve Santo Stefano , oppure contattando la Segreteria del Comune di Pieve allo 057579771.

