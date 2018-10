Per la prima volta un corso di tecnica dell’affresco ai Musei Civici Madonna del Parto a Monterchi.

I Musei Civici della Madonna del Parto sono il luogo perfetto per scoprire questa particolare tecnica.

Il dipingere a fresco rappresenta una delle più antiche e affascinanti tecniche pittoriche, portata al massimo lustro da Giotto, Masaccio, Piero della Francesca, Michelangelo.

Scoprire il segreto della sua luminosità e durata è il compito di questo corso, farlo a Monterchi, luogo legato indissolubilmente al grande Piero della Francesca è un vero valore aggiunto.

Il progetto, con il patrocinio del Comune di Monterchi, è nato dalla collaborazione tra la Toscana d’Appennino Società Cooperativa e la Scuola Europea dei Mestieri.

Scuola Europea dei Mestieri è una realtà affermata che gestisce momenti formativi e corsi sul restauro e tecniche di conservazione in Italia e all’estero.

Durante il corso verranno forniti i materiali (supporti, malte, colori) e messi a disposizione attrezzature e sussidi didattici necessari. Nella quota di partecipazione al corso sono compresi i materiali necessari per svolgere l'attività. Termine ultimo per le iscrizioni: Domenica 11 novembre 2018. Per maggiori informazioni: tel. 057570713 - info@madonnadelparto.it - www.madonnadelparto.it

