Lo scorso 9 marzo il convegno: “La traduzione latina dei classici greci nel quattrocento in Toscana e in Umbria”

Nella mattinata del 9 marzo 2019, a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, presente il Presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi per il saluto di benvenuto e l’Assessore all’Urbanistica e ai Servizi Educativi del Comune di Città di Castello, Rossella Cestini, in rappresentanza del medesimo, si è svolta la parte del convegno “La traduzione latina dei classici greci nel quattrocento in Toscana e in Umbria”, programmata a Città di Castello. L’iniziativa, svoltasi per l’altra parte ad Arezzo nelle giornate del 7 e 8 marzo, è stata caratterizzata a Città di Castello dallo svolgimento da importanti relazioni sull’interpretazione della poetica di Aristotele da parte di Robortello, sulle traduzioni aristoteliche di Gregorio Tifernate e sui Capitula di Lilio Tifernate, nonché sulla traduzione crisostomica di Lilio Tifernate. I lavori sono stati coordinati dal Prof. Matteo Martelli del Centro Studi Mario Pancrazi. Presenti, fra l’altro, numerosi studenti del Liceo Classico Plinio il Giovane.

