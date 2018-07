Meteo, ancora pioggia e temporali fino a questa sera

Continua fino alle 24 di questa sera, lunedì 23, la marcata instabilità che ha contraddistinto questo fine settimana. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di vigilanza meteo con codice giallo per piogge e temporali, valido dalle 12 di oggi, domenica, fino alle 24 di lunedì.

Oggi lunedì, forti temporali a carattere sparso possibili su tutta la regione, più probabili e frequenti nottetempo sulle zone settentrionali, e successivamente tra fine mattinata e pomeriggio su quelle centrali e meridionali, mentre una temporanea attenuazione sarà possibile nelle ore mattutine; possibili colpi di vento e grandinate.

Tendenza al miglioramento a partire da martedì.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/ allertameteo

