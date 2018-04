Mirko Vannini è campione toscano di taekwondo

L’atleta del Centro Taekwondo Arezzo, nato nel 2003, si è imposto ai campionati regionali di Pisa

Il bel successo consacra l’aretino tra le maggiori promesse del taekwondo giovanile italiano

Il Centro Taekwondo Arezzo impreziosisce la propria stagione con la vittoria di un titolo toscano. La società ha festeggiato con Mirko Vannini del 2003 che si è imposto ai campionati regionali di Pisa, conquistando il successo tra le cinture blu dei -63kg della Categoria Olimpica Giovanile. L’atleta è stato protagonista di una prestazione impeccabile dove, dimostrando piena padronanza dei calci e delle tecniche più spettacolari del taekwondo, ha imposto il proprio valore in tutti gli incontri combattuti, fino a lasciare il segno sulla finale contro Alessandro Farnocchia del Centro Taekwondo Viareggio.

Con questa affermazione, Vannini si conferma tra i più promettenti talenti del settore giovanile allenato dal maestro Andrea Rescigno e ha dato seguito ad una fase di crescita che, negli ultimi mesi, l’ha visto ben figurare anche in alcune gare di livello internazionale come l’Insubria Cup di Busto Arsizio (dove ha colto un argento) o il Tuscany Open di Arezzo (dove ha meritato un oro). Questi risultati trovano conferma anche nell’interesse riposto sull’aretino dal comitato regionale per un eventuale inserimento nella rappresentativa toscana e nell’ormai prossimo passaggio tra le più importanti cinture rosse-nere che lo vedranno confrontarsi contro i migliori coetanei del panorama nazionale. Il prossimo appuntamento che vedrà impegnato Vannini e gli altri atleti del Centro Taekwondo Arezzo sarà il prestigioso trofeo internazionale Open Championship di Riccione in programma il 12 e 13 maggio, che sarà anticipato domenica 22 aprile dalla seconda edizione dello stage di alto perfezionamento RA87 che riunirà alla palestra di via Mecenate i più forti ragazzi di tutte le società della Toscana per farli confrontare e allenare insieme. «Il carattere e le capacità tecniche di Vannini - spiega Rescigno, - hanno trovato consacrazione nella vittoria del suo primo titolo toscano che ripaga del suo impegno quotidiano e che rappresenta una tappa importante nel suo percorso di crescita e di affermazione tra le maggiori promesse del taekwondo giovanile italiano».

Arezzo, giovedì 5 aprile 2018

