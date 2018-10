Opera pia Camillo Benso conte di Cavour: interrogazione di Lignani (Fratelli d’Italia) su chiusura e destinazione delle risorse

La chiusura dell’Opera Pia Camillo Benso Conte di Cavour e la destinazione delle risorse economiche provenienti dall’istituto che saranno affidate al Comune sono al centro dell’interrogazione con cui il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani chiede al sindaco Luciano Bacchetta di fare chiarezza sull’intera vicenda. “Sono stati esperiti tutti i tentativi al fine di preservare una storica istituzione tifernate?”, chiede il consigliere di minoranza, nell’osservare come “alla luce delle resistenze trovate, non è stato possibile mantenere una storica istituzione tifernate, anche se nel recente passato sarebbe stato possibile attraverso una fusione-incorporazione con la Scuola Bufalini”. Rispetto all’esigenza di conoscere “a quanto ammonti, in liquidità o beni, il patrimonio confluito nelle casse comunali ai sensi della normativa regionale vigente che fa del Comune il soggetto destinatario delle risorse dopo uno scioglimento di una Ipab”, Lignani ricorda al primo cittadino che “nella prima commissione consiliare sull’argomento del settembre 2017 aveva preso formale impegno di destinare le risorse provenienti dall'Opera Pia a finalità educative e formative” e chiede di prevedere “in coerenza con il percorso avviato, un momento istituzionale di indirizzo, fermo restando il vincolo morale di destinazione”. In questo contesto l’esponente del Centrodestra sollecita un chiarimento che consenta di capire “se si consideri definitiva la destinazione del Seminario per le classi dell'asilo seducentemente chiamato Cavour-Prato, non essendo nel rione Prato e nulla avendo più a che fare con l'ente che portava quel nome”. “A giugno i consiglieri dell’Opera Pia Camillo Benso Conte di Cavour hanno formalmente ricevuto comunicazione di chiusura dell’ente, che, come noto, ha caratterizzato per quasi novanta anni la storia della nostra Città”, rileva Lignani nel sottolineare come “l’asilo Cavour, che ha ospitato generazioni di tifernati nei loro primi anni di vita, aveva di fatto cessato di esistere già nel 2015, quando si decise di proseguire solo con la componente pubblica dello stesso”. “Banca Intesa, proprietaria dello stabile storico di viale Vittorio Veneto, si era resa disponibile a collaborare alla costruzione di un nuovo asilo nell'area vicina agli impianti sportivi prossimi all'ospedale e al fine di trovare liquidità l'Opera Pia aveva alienato terreni riuscendo ad avere così nelle proprie casse consistenti somme di denaro”, fa presente Lignani, che eccepisce: “si è preferito far tramontare l'ipotesi del nuovo asilo, privilegiando l'apertura del sedicente asilo Cavour-Prato nei locali del Seminario”.

