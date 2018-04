Pallavolo serie C/M: playoff – Vittoria netta per il Città di Castello 3/0 ed è spareggio con Sansepolcro

Nella gara 2 dei quarti di finale dei play-off per la promozione in serie B maschile il Città di Castello ottiene il diritto di disputare gara tre superando con un’ottima prestazione la NVB Sansepolcro per 3/0. Una bellissima e entusiasmante partita che ha divertito i circa 350 spettatori accorsi di mercoledì 4 aprile alle ore 21.00 nonostante tante concomitanze sportive di calcio e di pallavolo. Il Città di Castello ha giocato una gara perfetta portando a casa l'unico risultato che avrebbe garantito la possibilità di continuare la serie; i parziali dei set 25/21, 25/20 e 34/32 raccontano di una gara che i biancorossi hanno dominato per i primi due set per poi subire un ritorno dei toscani nel terzo parziale che sono sempre rimasti attaccati al risultato; scambi di gioco al cardiopalma e qualche errore di troppo ma la chiusura per 34/32 con un muro di Zangarelli fa esplodere la gioia in campo ed in tribuna. Il rientro del centrale tifernate, assente in gara uno, ha dato forza e morale a tutto il team biancorosso che Marco Bartolini ha guidato con la solita calma e con i giusti consigli ad una prestazione collettivo positiva, determinata e di buon auspicio in prospettiva. Il capitano Giacomo Cherubini,16 punti e miglior realizzatore della serata è stata una conferma ma su ottimi livelli ha giocato il quindicenne Nico Cipriani, 12 punti, così come l’altra banda Alberto Celestini; Mattia Giglio in regia ha smistato bene il gioco supportato da un’attento Cioffi regista di seconda linea ed un Pitocchi sempre vigile al centro. La vittoria consente al Città di Castello di tornare in campo sabato 7 aprile alle ore 21:00 al palazzetto di Sansepolcro per gara tre dei quarti di finale, una partita decisiva dove una delle due squadre strapperà il pass per la semifinale contro il Monteluce Perugia. Analizzando l’incontro nel primo set Città di Castello recupera uno 0/3 iniziale e poi incrementa via via con Cipriani (20/14) e chiude con Cherubini (25/21). Nel secondo parziale la NVB Sansepolcro prova a reagire ma Cherubuni trascina i compagni fino al 20/14 per poi chiudere sul 25/20. Nella terza frazione il tecnico biturgense Calogeri rivoluzione la formazione inserendo Bocciolesi e Landini per Celli e Santi ma il Città di Castello parte comunque bene (8/5) ed il servizio di Zangarelli con 3 aces porta sul 14/10. Calogeri inserisce in banda Celli per Valenti e la squadra toscana si compatta e risale; si gioca punto a punto, reazione biancorossa (18/16) e gara che si gioca in un crescendo di emozioni fino al muro perentorio di Zangarelli per un 34/32 che fa scorrere i titoli di coda.

Ora ci si aspetta la conferma del collettivo tifernate; serviranno anche i tifosi a gara tre a Sansepolcro per sostenere il Città di Castello in questo incontro decisivo per l'accesso alla semifinale del campionato.

Città' di Castello : Giglio 5, Cherubini 16, Celestini A. 11, Cipriani 12, Zangarelli 10, Riccardini, Pitocchi 7, Cioffi (L1), Celestini E., Nardi, Pierini, Marsili, Falcini. Allenatore Marco Bartolini – Dirigente Mauro Alcherigi – team manager Massimo Cioffi

Sansepolcro: Bocciolesi 9, Polcri 10, Celli 9, Santi 1, Mattei 2, D'Orazio, Valenti 6, Briganti 2, Raffanti 4, Landini 2, Lazzerini 1, Fossi (L) 1, Bacchi.

All. Massimo Calogeri- Ass. Antonio Avitabile - Dirigente Alessadro Celli

Arbitro: 1 Mazzocchio Ilaria - 2 Bordoni Azzurra

Città di Castello : errori 16 , err. ser. 10 , aces 6, muri 9

Sansepolcro : errori 18, err. ser. 5, aces 2, muri 11

Spettatori : 350

