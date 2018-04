Pasqua tra Umbria e Toscana Venerdì 13 aprile a Lama di San Giustino il concerto “Resurrexit”

E’ in programma per venerdì 13 aprile alle ore 21, all’interno della chiesa parrocchiale di Lama a San Giustino, il Concerto di Pasqua che prende il titolo di “Resurrexit” dove protagonista sarà la Corale “Marietta Alboni” diretta dal Maestro Marcello Marini. L’appuntamento si inserisce all’interno delle iniziative culturali promosse dalla Diocesi, dal Museo del Duomo di Città di Castello e dai Comuni dell’Alta Valle nell’ambito della quinta edizione del progetto interregionale “Pasqua tra Umbria e Toscana”. Ideato della coordinatrice del Museo del Duomo tifernate, Catia Cecchetti, è finalizzato alla promozione artistica, culturale e musicale del territorio della Valtiberina Umbro Toscana e alla diffusione di valori di pace e fratellanza che la Pasqua ispira attraverso il linguaggio universale della musica. La performance della Corale nel concerto “Resurrexit” si articolerà in un variegato programma costruito “ad hoc” per lo stesso evento con brani di Mozart, Haendel, Jenkins, Lauridsen, Gjeilo e Forrest. Cristina Tirigalli e Veronica Marinelli saranno i due soprani, mentre Roberto Mercati il pianista. L’amministrazione comunale di San Giustino ringrazia il parroco Don Francesco Mariucci per la cordiale accoglienza e invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento.

