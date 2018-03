Piogge e temporali, codice giallo su tutta la Toscana da stasera alla mezzanotte di sabato

Codice giallo su tutta la Toscana per temporali e rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 20 di stasera, venerdì, fino alla mezzanotte di domani, sabato 31 marzo.

Lo ha emesso la Sala operativa della Protezione civile regionale a fronte di un minimo depressionario in approfondimento sul Golfo del Leone, tra Spagna e Francia, che porta correnti umide e miti e quindi condizioni favorevoli a piogge a iniziare dal nord ovest della Toscana. Nella giornata di domani, sabato, sarà in transito una perturbazione con piogge diffuse e locali temporali. Venti sostenuti e mari molto mossi.

PIOGGIA: oggi, venerdì, piogge sparse in particolare sulle zone di nord ovest dove in serata sono attesi i primi temporali. Domani, sabato, piogge diffuse e locali temporali. Ci sarà anche la possibilità di nevicate oltre i 1200 metri.

TEMPORALI: oggi, venerdì, in serata possibili temporali su zone di nord ovest e Arcipelago. domani, sabato, possibili temporali su tutta la regione ad iniziare dalle zone di nord ovest in trasferimento verso sud. Occasionalmente i temporali potranno essere di forte intensità e associati a colpi di vento e/o grandinate. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/ allertameteo.

»Iscriviti alla nostra newsletter!«