Premio Internazionale Biennale “Il Vessillo di Piero della Francesca”, la prima edizione il premio andrà al Maestro Claudio Parmiggiani

Un riconoscimento significativo in una terra “bagnata” dall’arte, dove il genio dei grandi è sbocciato e vissuto, dove è nato per crescere poi significativamente: da Piero della Francesca, a Michelangelo, da Raffaellin dal Colle, a Santi di Tito, nasce qui, per valorizzare ulteriormente questa terra ai confini con Umbria, Marche e Romagna, un omaggio dedicato ai grandi artisti. Sboccerà in Valtiberina, a Sansepolcro, il Premio Internazionale Biennale “Il Vessillo di Piero della Francesca” che il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, l’azienda Ingram proporranno, grazie al contributo tecnico di Riccardo Lorenzi e di un apposito comitato, sabato 24 novembre, alle ore 18 al Museo Civico di Sansepolcro.

Per la prima edizione il premio andrà al Maestro Claudio Parmiggiani che riceverà la statuetta riproducente in oro quella realizzata dall’artista Franco Alessandrini in omaggio al Cristo de “La Resurrezione”.

Il Maestro riceverà il premio dall’Associazione Culturale il Vessillo di Piero della Francesca, nata nell’estate di quest’anno, grazie all’interessamento di Giuseppe Del Barna, che ne è il Presidente anche in rappresentanza del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro e da Riccardo Lorenzi. Fanno, inoltre, parte dell'associazione:

Laura Inghirami, della storica famiglia biturgense, che con la Ingram, sponsor ufficiale del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, è stata tra le grandi promotrici di eventi artistici nella città di Piero della Francesca. L’attrice Valentina Lodovini, assieme a Francesco Porzio, docente presso l'Accademia Brera di Milano, Anton Giulio Onofri, regista e Piero Polverini sempre in rappresentanza del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Comune di Sansepolcro.

