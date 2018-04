PRESENTATA QUESTA MATTINA IN CONFERENZA LA 43° MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO DELLA VALTIBERINA TOSCANA. La manifestazione si svolgerà ad Anghiari dal 21 aprile al 1 maggio

E’ stata presentata questa mattina nella conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Camera di Commercio di Arezzo la 43° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana che si svolgerà dal 21 aprile al 1 maggio nel centro storico di Anghiari. All’incontro hanno partecipato tra gli altri il presidente dell’Ente Mostra Giovanni Sassolini, il presidente dell’Associazione Pro-Anghiari Piero Calli, il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri il presidente della Camera di Commercio Arezzo Andrea Sereni, la presidente di CNA Arezzo Franca Binazzi, il segretario di Confartigianato Imprese Arezzo Mauro Giovagnoli, il responsabile dell’area affari della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo Daniele Cavalli e i responsabili del settore artistico delle due associazioni di categoria.

La Mostra si aprirà sabato 21 aprile con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità alle ore 11:00 nella consueta location di Piazza del Popolo. L’evento si protrarrà fino a lunedì 1 maggio e vedrà come attori protagonisti gli oltre 60 espositori artigiani e l’affascinante centro storico di Anghiari che come da tradizione farà da cornice alla manifestazione. Da segnalare la presenza degli artigiani della ceramica della città di Deruta e le iniziative collaterali che accompagneranno i visitatori:

- La mostra “Genius. L’eredità di Leonardo nell’arte contemporanea italiana” nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio

- La mostra con la presentazione del libro “Valbonetti. Ricordo di Fausto e Franca” nella Sala della torre del Cassero.

- La mostra “Per Vittoria Ricevuta” al Museo della Battaglia e di Anghiari.

- La “Collezione Forbici Antiche” nella Teleria Busatti di Via Mazzini.

- L’esposizione della Sartoria Rocchini a Palazzo Pretorio.

- I laboratori aperti del Nuovo Liceo Artistico di Anghiari.

- Il “Recital Quasimodo-Lafasciano” sabato 21 Aprile 21.00 al Teatro Comunale di Anghiari.

- La presenza del Gruppo “Forgia della Fenice” e del Gruppo “Fabbri nell’Anima” che forgeranno in Piazza del Popolo, il 28 ed il 29 aprile, gli stemmi del Comune di Anghiari e dell'Associazione Proloco Anghiari.

- “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno” con la consegna del Premio dedicato a Leonardo Da Vinci promosso da CNA e Confartigianato con oltre 50 eccellenze dell’artigianato artistico del territorio raccolte sotto l’ombrello di un unico brand: dalla ceramica al ferro battuto passando per il vetro artistico, l’oreficeria, l’intaglio del legno, la lavorazione del cuoio, la scultura e la decorazione. Ispirandosi alle forme delle opere di Leonardo, le imprese realizzeranno un manufatto - con materiali scelti dagli artigiani - da esporre nel Palazzo Pretorio di Anghiari per tutta la durata della Mostra. Una giuria selezionerà le più creative e sceglierà i vincitori che verranno premiati ad Anghiari il prossimo 26 aprile.

Questi gli orari di apertura delle botteghe artigiane di Anghiari nei giorni della Mostra. Orari: festivi e prefestivi 10,00-19,30 Feriali: 10,00-13,00 / 15,00 -19,30

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

Giovanni Sassolini (presidente Ente Mostra). “Siamo pronti al via della 43° edizione della mostra in programma ad Anghiari da sabato 21 aprile a martedì 1 maggio. I preparativi si sono svolti al meglio e sarà una grande edizione per i numeri, per la qualità degli artigiani presenti e per le tante iniziative collaterali. Ringrazio per la collaborazione il Comune di Anghiari, l’Associazione Pro-Anghiari, la Camera di Commercio, la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo, CNA Arezzo e Confartigianato Arezzo perché è solo grazie al lavoro di tutti che ogni anno possiamo organizzare una mostra così importante e prestigiosa. Sarà una bella edizione e chi verrà ad Anghiari dal 21 aprile al 1 maggio non se ne pentirà”.

Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari). “La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana festeggia la 43° edizione, ma si mantiene giovane e al passo con i tempi e come sempre unisce le eccellenze dell’artigianato con la bellezza di Anghiari, che è uno dei borghi più belli di tutta Italia. Sarà un’edizione ancora più ricca delle precedenti e per questo invito tutti ad Anghiari dal 21 aprile al 1 maggio perché il nostro paese in quei giorni sarà ancora più affascinante”.

Andrea Sereni (presidente Camera di Commercio Arezzo). “E’ un appuntamento irrinunciabile che esalta il nostro artigianato e che si è meritato grande risalto perché propone davvero le eccellenze di maggior qualità. I numeri di questa 43° edizione sono da record e il fascino di Anghiari rappresenta come ogni anno il valore aggiunto della manifestazione”.

Franca Binazzi (presidente CNA Arezzo). “E’ la mostra più longeva del nostro territorio e mette in risalto non solo la bellezza di Anghiari, ma anche la professionalità, la manualità e la creatività dei nostri artigiani. Il bello sta bene nel bello e credo che questa manifestazione sia unica. Sarà davvero una importante vetrina per il mondo degli artigiani che con il passare degli anni hanno saputo tenere fede alla tradizione rinnovandosi però costantemente”.

Mauro Giovagnoli (segretario Confartigianato Arezzo). “Il connubio che si crea tra il fascino di Anghiari e le eccellenze del nostro artigianato si ripete ogni anno e produce un risultato favoloso. La Mostra Mercato di Anghiari è per noi uno degli eventi di punta perché permette di valorizzare le eccellenze dell’artigianato che si sviluppano nel nostro territorio”.

Piero Calli (presidente Associazione Pro-Anghiari). “L’inaugurazione è in programma sabato 21 aprile alle ore 11 in Piazza del Popolo ed abbiamo deciso di anticipare i tempi per goderci appieno la prima giornata. Sarà una 43° edizione tutta da vivere con le botteghe del centro storico aperte, con le eccellenze del nostro artigianato in evidenza e con la inconfondibile bellezza di Anghiari. Voglio ribadire la qualità delle iniziative collaterali organizzate per arricchire ancora di più il programma. Siamo a una settimana circa dall’evento e siamo pronti per accogliere i tanti visitatori che come ogni anno arriveranno ad Anghiari”.

Daniele Cavalli (responsabile Area Affari Banca di Anghiari e Stia). “Sosteniamo da sempre questa importante manifestazione e lo facciamo con enorme piacere anche per la 43° edizione. La Mostra e la nostra Banca hanno molti elementi in comune a partire dall’attenzione verso il territorio e verso le eccellenze che lo contraddistinguono”.

