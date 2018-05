Presentata questa mattina a Roma la 2° edizione del Festival dei Cammini di Francesco

L’evento, in programma a Sansepolcro dal 1 al 3 giugno, è stato presentato alla stampa assieme all’altra manifestazione “Vivi la Via 2018”

Si è svolta questa mattina presso la sede di Roma Capitale la presentazione del 2° Festival dei Cammini di Francesco, in programma a Sansepolcro l’1, il 2 e 3 giugno 2018. L’evento è stato illustrato alla stampa in una conferenza congiunta assieme agli organizzatori dell’altra importante iniziativa “Vivi la Via 2018” che si svolgerà lungo le diverse località della via di Francesco con l'obiettivo di valorizzare la cultura dei cammini e dei pellegrinaggi, in armonia con l'ambiente e il territorio.

Sono intervenuti all’incontro mons. Paolo Giulietti, presidente del Consorzio Francesco's Ways e vescovo ausiliare di Perugia, Massimo Mercati, presidente dell’Associazione Progetto Valtiberina e direttore generale di Aboca S.pA Società agricola, Raffaella Rossi, direttore del Consorzio Francesco's Ways e Giovanni Tricca, Presidente dell’Associazione I cammini di Francesco in Toscana, Francesco Del Siena Consigliere della Provincia di Arezzo con delega ai cammini di Francesco.

Per quanto riguarda il Festival dei Cammini, Sansepolcro si appresta a celebrare una tre giorni di spettacoli, arte, storia, cultura, musica convegni sulla storia e la tradizione di Francesco d'Assisi e sull'esperienza spirituale del pellegrinaggio, mostre sul cammino e su chi cammina, ospitalità: tutto incentrato sul grande tema del Cammino di Francesco. All’interno del festival si svolgerà inoltre un forum civico sulla sostenibilità dei Beni Comuni.

Tra le novità del 2018, si registra per la prima volta la fattiva collaborazione tra i vari livelli delle istituzioni di Umbria e Toscana per arrivare ad una comune promozione e commercializzazione della Via di Francesco. In quest’ottica è stata consolidata la collaborazione tra il Consorzio Francesco's Ways e l'Associazione Progetto Valtiberina, che condividono la finalità di far crescere in Italia e all'esterno la conoscenza e la fruizione dei territori attraversati dalla Via di Francesco. Quest’anno, pertanto, le due manifestazioni hanno sancito un vero e proprio gemellaggio.

Unendo le due iniziative, il Consorzio Francesco's Ways e l'Associazione Progetto Valtiberina voglio dare avvio ad un percorso comune per rendere la "Via di Francesco" il primo reale progetto interregionale di valorizzazione turistica. Nel quadro di tale collaborazione, un altro obiettivo sarà quello di replicare in ottobre la manifestazione “Wonder Ways”, salone dedicato ai tour operator del settore dei cammini.

